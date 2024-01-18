Çanakkale Ayvacık açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanarak sürüklenen bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında motoru arızalanan lastik bottaki yabancı uyrukluları kurtarmak için "KB-20" botuyla harekete geçti. Sürüklenen lastik botun bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmeni alıp karaya çıkardı.
Aynı bölgede "KB-4304" ve "KB-111" botlarıyla çalışma yürüten ekipler ise aynı ülke vatandaşı 37 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyıya getirdi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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