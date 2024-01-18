18 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Çanakkale Ayvacık açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale Ayvacık açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.01.2024
ABONE OL
Çanakkale Ayvacık açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanarak sürüklenen bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında motoru arızalanan lastik bottaki yabancı uyrukluları kurtarmak için "KB-20" botuyla harekete geçti. Sürüklenen lastik botun bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmeni alıp karaya çıkardı.

Aynı bölgede "KB-4304" ve "KB-111" botlarıyla çalışma yürüten ekipler ise aynı ülke vatandaşı 37 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyıya getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA