CHP’li Ekrem İmamoğlu indirimli ulaşım sözünü tutmadı! Gençlere yalan söyledi

"5 YILDA 5 KATI ZAM YAPTILAR!"

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

CHP'li İBB'nin indirim uygulamama kararı ve ulaşıma yaptığı fahiş zamlara dikkat çeken Türkyılmaz, "Sevgili arkadaşım, tam 5 yıldır ulaşıma %40 daha fazla ödeme yapıyorsun haberin olsun. Geçmiş olsun! Öğrenci arkadaşlarım için de "Aylık öğrenci kartını 50 TL yapacağız" dediler. Bırakın indirim yapmayı 5 yılda sana da tam 5 katı zam yaptılar! Bugün aylık öğrenci kartın 250 TL! Sözü tutmak bir yana ulaşıma yaptıkları %40 zammı maalesef siz öğrenci arkadaşlarımıza da uyguladılar" şeklinde konuştu.