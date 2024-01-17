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Meral Akşener PKK ile demlenen Özgür Özel'e sert çıktı: DEM ile el sıkışın da görelim! PKK'lıları mutlu ettiniz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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Meral Akşener PKK ile demlenen Özgür Özel’e sert çıktı: DEM ile el sıkışın da görelim! PKK’lıları mutlu ettiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de düzenlenen Grup Toplantısı'nda DEM Parti ile ittifak kuran CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Akşener, DEM ile CHP'nin açık şekilde el sıkışması gerektiğini ifade ederken "Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri. Görelim bakalım neymiş dünya?" dedi. Akşener ayrıca CHP'nin teröre karşı ortak bildiriye imza atmamasını da eleştirirken "PKK'lıları mutlu ettiniz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM Grup Toplantısı'nda DEM Parti'yle ittifak yapan CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

"DEM'LE EL SIKIŞIN KARDEŞİM"

Akşener, seçildiği ilk günden beri DEM Parti ve Kandil'e selam çakan Özgür Özel'e sert ifadeler kullanırken "DEM Parti (HEDEP) ile açık bir şekilde el sıkışın kardeşim, dürüst açık bir şekilde DEM ile el sıkışın." ifadelerini kullandı.

Akşener şunları söyledi:

"İstediğiniz kadar ağlayın zırlayın. Bu ülkede hür ve müstakil olarak seçimlere gireceğiz ve kazanacağız. Bizim müstakil olmamız bazı şeyleri ortaya çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk? El sıkışın kardeşim. Dürüst ve açık bir şekilde DEM ile el sıkışın. Hemen bütün her yeri kazanın. Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri. Görelim bakalım neymiş dünya?"

"HADİ BAKALIM GÖRELİM"

Akşener ayrıca "Bizim seçmenimizde madem ki cebinizde duruyor hadi bakalım DEM ile el sıkışıp her yeri alın." ifadelerini kullandı.

"PKK'LI ŞEREFSİZLERİ MUTLU ETTİNİZ"

CHP'nin teröre karşı TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye imza atmamasını da eleştiren Akşener "Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. PKK'lılar herhalde çok mutlu olmuştur. PKK'lılar herhalde bu birbirine düşen gazi meclisin mensuplarına çok gülmüşlerdir. Şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK'lı şerefsizlere karşı." dedi.

"DEM'DEN ZATEN BEKLEMİYORUZ"

Benzer bir meclis bildirisini, DEM'in imzalamasını beklemiyoruz ama buradan da bir cingar çıktı. Dün bir toplantı oldu o toplantıda bu 3 siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak bu parçalı görüntüden vazgeçildi, burası çok enteresan , Numan Kurtulmuş'un imzasıyla ortak tezkere meclise sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İyi Parti miydi?"

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