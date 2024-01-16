CHP'de ikinci bildiri skandalı! Özgür Özel Kandil'in sözcüleri ile 'DEM'leniyor | Teröre karşı ortak duruşa imza atmadılar
Son dönemdeki terör saldırıları sonrası TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye imza atmayarak büyük tepki çeken DEM Parti'nin ittifak ortağı CHP tarafından, kahraman şehitlerimizi görmezden gelircesine yeni bir skandala imza atıldı. "Terör karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edilirken, CHP ve terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin bu bildiriye imza atmaması bir kez daha terör sevgilerini gözler önüne serdi. Özel, PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'yi kabul ederek yerel seçimler için oy dilenerek pazarlık masasına oturmuştu.
"114 HEDEF VURULDU, 78 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından "Şehitlerimizin kanlarını her zaman olduğu gibi yerde bırakmadık. Sadece son 5 günde Suriye ve Irak'taki terör unsurlarına düzenlenen hava harekatlarımız neticesinde 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
İYİ PARTİ'DEN "TERÖRE KARŞI" ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANMASI TALEBİ
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin, terör ve onun destekçilerine karşı milli birliği bir kez daha ortaya koyabilmek adına ortak bildiri yayımlanması talebinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.
Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain terör saldırısı neticesinde şehit ve yaralıların bulunduğunu anımsattı.
Bu kapsamda Genel Başkan Meral Akşener'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek terörle mücadeledeki kararlılıklarını ve hassasiyetlerini paylaştığını belirten Zorlu, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda terör ve onun destekçilerine karşı milli birliğimizi bir kez daha ortaya koyabilmek adına Grup Başkanvekilimiz Sayın Müsavat Dervişoğlu tarafından ortak bir bildiri metni yayımlanması talebimiz TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Ayrıca yine Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda İYİ Parti Grubu olarak Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 102 ve 103'üncü maddeleri gereğince bu konuda bir genel görüşme açılması, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının yaşanan bu süreç ve son durumla ilgili Meclis'imizi bilgilendirmesini talep etmiş bulunuyoruz.
Terör örgütleriyle her alanda, en etkin mücadelenin sürdürülebilmesi temel gayemiz olacaktır. Şehitlerimize sonsuz minnet ve rahmetle."
HAİNLERE KARŞI NET VE TAVİZSİZ TUTUM
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen terör saldırılarına yönelik Meclis Başkanlığı tezkeresinde, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz." denildi.
"TERÖRE KARŞI BİLDİRİ" KONULU TBMM TEZKERESİ KABUL EDİLDİ
Genel Kurulun terör gündemli toplantısının sonunda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkere okundu.
Tezkerede, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024'te bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, 9 kahraman asker Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman çavuşlar Serkan Sayın, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli erler Kemal Batur, Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in vatan aşkıyla şehadet şerbetini içtikleri belirtildi.
Şehitlerin herkesin evladı ve bu memleketin gururu olduğu vurgulanan tezkerede, Gazi Meclisin, şehitlere Allah'tan rahmet, millete ve şehitlerin kederli ailelerine başsağlığı, saldırıda yaralanan kahraman askerlere acil şifalar dilediği bildirildi. Tezkerede, şunlar kaydedildi:
"Bu menfur terör saldırısını gerçekleştirenler bunun karşılığını kuşkusuz ki ağır bedellerle ödemişlerdir ve ödemeye devam edeceklerdir. Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Türk milletinin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/YPG/PYD ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Kendi başkentlerinde Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin propaganda araçlarına, elebaşlarının barınmasına, finans, eleman ve silah teminine sessiz kalan ve hatta destek olan devletlerin terörle mücadelede samimiyetlerini de sorguluyor, çifte standartlı yaklaşımlarını sona erdirmeleri gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz.
Başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye yönelik terör eylemlerine karşı net ve tavizsiz bir tutum sergilemelerini beklemekteyiz. Bütün dünya bilmelidir ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya ve terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir. Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz bu sürecin yakından takipçisi olmaya devam edecektir."
CHP KANDİL'LE DEM'LENMEYE DEVAM EDİYOR! İMZALAMADILAR...
Daha önce de teröre karşı birliktelik yönündeki ortak bildiriye imza atan Özgür Özel liderliğindeki CHP, ayaklarına kırmızı halılar serdiği terörün siyasi ayağı DEM Partisi ve Kandil'e şirin gözükmek adına kahraman şehitlerimizi hiçe saydılar.
"Teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edilirken CHP ve DEM Partisi'nin bir kez daha yeni bir skandala imza atmış oldu.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde TBMM'de AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit düştüğü kalleş terör saldırısına karşı bildiri yayımlamıştı. Bildiriye CHP ve terörün siyasi kolu HDP/DEM Partisi bildiriye imza atmamıştı.
PKK MEDYASI ÖVGÜLER YAĞDIRDI: CHP İLE ÇATLAMA BAŞLADI
Konuya ilişkin konuşan terör sempatizanı sözde siyasetçi Hasan Çewlig "CHP, her türlü sınır dışı operasyonlara, tezkerelere koşulsuz destek veriyordu. Şimdi diyor ki bakalım, çatlama başladı bunu böyle okumak lazım" cümlesini sarf ederek CHP'yi övmüştü.
CHP TERÖRE TEPKİ MESELESİNDE İKİYE BÖLÜNDÜ
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin imza attığı ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye parti içinden de tepkiler geldi. Partinin önemli isimlerinden Akif Hamzaçebi, 'Amalı' cümlelerle bildiriye destek beyanında bulunmamanın gerekçesi olamayacağını belirtti. Ortak bildirinin imzalanarak yayınlanmasını talep etmişti.
Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da terörle mücadelenin parti değil, devlet meselesi olduğunu vurgularken "O bildiriye ben imza atıyorum. Unutulmamalıdır ki ülke de devlet de hepimizin" demişti.
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