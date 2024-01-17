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Meral Akşener’den CHP’ye çok sert sözler

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 16:17
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında CHP'yi zehir zemberek sözlerle hedef aldı. Eski ortağına "DEM Parti ile dürüst açık şekilde el sıkışın" diye seslenen Akşener ''istediğiniz kadar zırlayın, seçimlere hür müstakil olarak gideceğiz'' ifadelerini kullandı.
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