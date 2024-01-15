"Namus ve şeref sözü"nü yutan Özgür Özel CHP tabanında kaosun fitilini ateşledi! Lüleburgaz'da seçim krizi
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından türlü oyunlarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan düşürerek yeni CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, CHP tabanına verdiği ön seçimler için verdiği "namus ve şeref sözü"nü yuttu. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde CHP'de Murat Gerenli'nin aday olduğunun açıklanmasıyla belediye başkan aday adaylarından Serap Ürün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i topa tuttu. Tansiyonun yükseldiği toplantıda yaşanan bağrışmalar üzerine basın mensupları dışarı çıkartılarak, toplantı basına kapalı devam etti.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerde alınan tarihi hezimetin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu kirli operasyonlarla koltuktan düşürerek CHP'nin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel, yerel seçimler öncesi İYİ Parti'den ret cevabı almasının ardından CHP içerisinde yeni bir kaosu beraberinde getirdi.
Özgür Özel, İYİ Parti'den iş birliği için ret cevabını aldıktan hemen sonra 81 ile gönderdiği yazıyla bundan sonra CHP yönetiminin nasıl olacağını gözler önüne sermişti.
Belediye başkan adaylarının ön seçimle belirlenmesini bekleyen aday adayları, yaşanan bu gelişmelerin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.
"NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ" VERMİŞTİ
Özgür Özel, genel başkan seçildiği 4 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'da "Hepinize namus ve şeref sözü; ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım" demişti. Özgür Özel'in namus ve şeref sözü verdiği "ön seçim" sadece 35 seçim bölgesi ile sınırlandırıldı.
ÖN SEÇİM YAPILMAYINCA TANSİYON YÜKSELDİ
Ön seçim yerine CHP Genel Merkezi tarafından yapılan atama ile adayın belirlendiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki CHP İlçe Başkanlığı toplantısında tansiyon yükseldi.
ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ GÖSTERDİ
CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığının haftalık toplantısında belediye başkan adayı olarak belirlenen Murat Gerenli, adaylığını açıklamak için kürsüye çıktı.
Gerenli'nin konuşması sonrasında söz hakkı isteyenler kürsüye çıktığı sırada belediye başkan aday adaylarından Serap Ürün, Özgür Özel'in sözlerini hatırlatarak "demokrasi" çağrısı yapınca İl Başkanı Bora Terzi ve Murat Gerenli'yi destekleyen üyelerden tepki aldı.
"LÜLEBURGAZ'DA SANDIĞA GİDİLMEDİ"
Lüleburgaz'da ön seçim yapılmadığı vurgulayan Serap Ürün, "Genel merkezimizin aldığı kararı onaylamadığım için burada bulunuyorum. Özgür Özel değişim ve yenilikçi bir anlayışla geldiklerini söyledi hepimiz kendisini destekledik. Özgür Özel 'sandık kırmızı çizgimizdir' dedi. Ama bu Lüleburgaz halkının taleplerinin de bu yönde olmasına rağmen sandığa gidilmedi." ifadelerini kullandı.
Tansiyonun yükseldiği toplantıda yaşanan bağrışmalar üzerine basın mensupları dışarı çıkartılarak, toplantı basına kapalı devam etti.
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