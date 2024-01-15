"Namus ve şeref sözü"nü yutan Özgür Özel CHP tabanında kaosun fitilini ateşledi! Lüleburgaz'da seçim krizi

"LÜLEBURGAZ'DA SANDIĞA GİDİLMEDİ"

Lüleburgaz'da ön seçim yapılmadığı vurgulayan Serap Ürün, "Genel merkezimizin aldığı kararı onaylamadığım için burada bulunuyorum. Özgür Özel değişim ve yenilikçi bir anlayışla geldiklerini söyledi hepimiz kendisini destekledik. Özgür Özel 'sandık kırmızı çizgimizdir' dedi. Ama bu Lüleburgaz halkının taleplerinin de bu yönde olmasına rağmen sandığa gidilmedi." ifadelerini kullandı.

Tansiyonun yükseldiği toplantıda yaşanan bağrışmalar üzerine basın mensupları dışarı çıkartılarak, toplantı basına kapalı devam etti.