İran ordusu Irak'ta ABD'yi vurdu! Amerikan üslerine çok sayıda füze fırlatıldı! ABD'den ilk açıklama...
Son dakika... Irak'ın Erbil bölgesinde bulunan ABD askeri üssüne İran tarafından çok sayıda füze atıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" duyurdu. Öte yandan ABD'den ilk açıklama geldi. Açıklamaya göre, saldırılardan etkilenen ABD tesisinin olmadığı dile getirildi. | Bölgede son durum ne? Ölü veya yaralılar var mı? İşte tüm detaylar...
İran resmi haber ajansı IRNA'nın Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, bölgedeki casus karargahları ve İran karşıtı terörist grupların toplanma alanları balistik füzelerle hedef alındı.
Habere göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casus ve teröristlerin karargahları, gece yarısı Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi."
Devrim Muhafızları Ordusu konuyla ilgili yayımladığı ikinci yazılı açıklamasında, "Son dönemdeki terör saldırılarıyla bağlantılı liderlerin ve kilit unsurların toplanma yerleri, özellikle Suriye'de işgal altındaki bölgelerdeki DEAŞ terör örgütü tespit edilerek bir dizi balistik füze fırlatılarak imha edildi." denildi.
Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerine hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara işaret edildi.
Yerel medyada yer alan haberlerde, başta ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edilmişti.
BÖLGEDE SON DURUM NE? A HABER'DE DEĞERLENDİRİLDİ
İran, Erbil'de Amerikan üslerine çok sayıda füze fırlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıkladı. A Haber canlı yayınına bağlanan akademisyen Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe konuyu değerlendirdi.
ABD'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
ABD'li yetkililer saldırılardan etkilenen bir ABD tesisin olmadığını açıkladı.
5 ABD ASKERİ ÖLDÜ
Irak basını: İran saldırısında 5 ABD askeri öldü.
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