İran ordusu Irak’ta ABD’yi vurdu! Amerikan üslerine çok sayıda füze fırlatıldı! ABD’den ilk açıklama...

Yerel medyada yer alan haberlerde, başta ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edilmişti.

BÖLGEDE SON DURUM NE? A HABER'DE DEĞERLENDİRİLDİ

İran, Erbil'de Amerikan üslerine çok sayıda füze fırlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıkladı. A Haber canlı yayınına bağlanan akademisyen Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe konuyu değerlendirdi.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD'li yetkililer saldırılardan etkilenen bir ABD tesisin olmadığını açıkladı.