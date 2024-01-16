16 Ocak 2024, Salı
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İran'dan intikam saldırısı mı? Öldürülen iş adamı kim?
Irak'ta dün gece sıcak saatler yaşandı. İran Erbil ve Suriye’nin kuzeyinde çok sayıda noktaya balistik füze fırlattı. Bölgede tansiyon nasıl yükseldi? Hangi kritik adresler vuruldu? ABD’den ötesinden hangi açıklama geldi? Bölgede yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.