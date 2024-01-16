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Kahramanlar-43 operasyonları | Güvenlik güçleri göz açtırmıyor: 165 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2024
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Kahramanlar-43 operasyonları | Güvenlik güçleri göz açtırmıyor: 165 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 28 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-43 operasyonlarında 165 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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