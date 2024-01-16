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Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü!

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Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü!

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Bakan arkadaşlarıyla Kabine Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, Gezeravcı'ya kabine üyelerinin selamlarını iletti. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürüteceği bilimsel çalışmalar için başarılar dileyen Erdoğan, "ilk Türk astronotumuzu; büyüyen, güçlenen ve iddia sahibi Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Kabine Toplantısı esnasında video konferansla görüştü.

Gezeravcı da "ilk insanlı uzay misyonu" faaliyetini gerçekleştirecekleri Florida'nın Orlando kentinde karantinada olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan'ın, Gezeravcı'nın yarın gece tarihi bir göreve çıkacağını belirtmesi üzerine Gezeravcı, "Tüm hazırlıkları tamamlamış vaziyette görev saatini beklemekteyiz Sayın Başkan'm." dedi.

Erdoğan'ın, "Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın?" diye sorması üzerine Gezeravcı, alınlarının akıyla bu görevi icra edecek şekilde hazır olduklarını belirtti.

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok çok kıymetli. İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak. Bu misyonun devamını getireceğiz. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız. Sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Sağlıcakla bu görevi tamamlamanı temenni ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcın olsun. Yolun açık olsun."

Gezeravcı da "Gelecek nesillerimize, hayallerimizi sınırlandıran bu perdeyi açmaya vesile olduğunuz için sizlere minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Aksiyon 3 ekibinin selamlarını iletiyorum." dedi.

FIRLATMA TÖRENİ MEYDANLARDAN İZLENEBİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan heyetin, Florida eyaletinde gerçekleştirilecek fırlatma törenine katılmak üzere ABD'ye gittiği hatırlatılan açıklamada, fırlatma işleminin 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, ISS'ye kenetlenmenin ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşeceğine işaret edildi.

Törenin, 17 Ocak saat 23.00'ten itibaren Ankara-Kızılay ile İstanbul-Taksim'deki planetaryumlardan da takip edilebileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Ankara ODTÜ Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek. Fırlatma töreni, bilim merkezlerinde de izlenebilecek, bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Fırlatma töreni; Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'den de izlenebilecek."

Alper Gezeravcı uzaya ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? ALPER GEZERAVCI UZAYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA UZAYA GİDECEK?
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