Başkan Erdoğan Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu! Emekliye ek zam müjdesi...

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE SADECE TÜRKİYE VAR"



Kararlıyız, çok azimliyiz. Terör örgütünü uzantılarıyla yok etmenin boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz. Terörle mücadeleyi siyaset üstü olarak görerek destek veren Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımız başta olmak üzere tüm siyasi partilere şükranlarımı sunuyorum. Bozgunculuk yapanları ise mahşeri vicdana emanet ediyorum. 2023 senesi Cumhuriyetimizin 100.yılı olması nedeniyle tarihimizde daha önemli yere sahip. Özellikle İstanbul Boğazı'nda yapılan 100 savaş gemimizin geçit töreni hafızalara kazınmıştır. Düzenlenen etkinlik Türkiye karşıtları kadar piyasa Atatürkçülerini de endişelendirmiştir. Bir süredir gündemde tutulmaya çalışılan konular hazımsızlığın geçmediğini göstergesidir. Anayasamızın ilk maddesindeki ifade bu iradenin sembolüdür. Ülkemizdeki kimsenin cumhuriyetle ilgili tereddütü yoktur. Kimsenin devletin bütünlüğü ülkenin esenliğiyle sıkıntısı yoktur. Kim bu konularla alan açamaya çalışıyorsa yanlış içerisindedir. Tartışmaları kimin alevlendirdiğini, kimin çıkar sağladığını milletimize hangi acıların yaşatıldığını hepimiz biliyoruz. Birileri aynı sahneleri canlandırmaya çalışmaktadır. Marjinal karakterlerin bir anda sağda solda arz-ı endam etmesi tesadüf değildir. FETÖ'den PKK'ya kadar bu örgütlerin acı sonları bile almasını bilen için ibret vesikasıdır. Önümüze kurulan tuzakların tamamı Türkiye'yi asıl gündeminden kopartıp kendi içine kapanmasına yöneliktir. Ülkemize hiçbir faydası olmayan suni gündemlerle enerjimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz. Bizim gündemimizde sadece Türkiye var, eser ve icraat var. Mazluma el uzatma düşenin elinden tutma var. Biz işimize bakıyoruz, Türkiye Yüzyılı inşası için koşturuyoruz.