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Külliye'de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko’yu ağırladı

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Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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Külliye’de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko’yu ağırladı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu ağırladı.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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