Alper Gezeravcı uzaya ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? 2024 ISS NASA İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı yolculuğu kaç gün sürecek, hangi tarihte dönecek?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya yolculuğu için heyecanlı bir geri sayım başladı. Milli Uzay Programı'nın önemli bir kilometre taşı olan bu insanlı uzay misyonu, Gezeravcı'nın önderliğinde gerçekleşecek ve Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak tarih yazacak. Bu özel anı yaşamak üzere vatandaşlar, birçok meydanda ve bilim merkezinde bu tarihi yolculuğu izleyebilecekler. Alper Gezeravcı'nın uzaya gitme süreci, Türkiye'nin uzay alanındaki başarılarını daha da vurgulayarak ülkeye bir gurur anı yaşatacak.

ALPER GEZERAVCI UZAYA NE ZAMAN GİDECEK?