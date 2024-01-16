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Kalem kalem yeni maaş tablosu! En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu

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Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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Kalem kalem yeni maaş tablosu! En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam müjdesini duyurdu. Başkan Erdoğan, "Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam yapılacak. Böylece zam oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." dedi. Uzman isimlerde konuyla ilgili ilk değerlendirmeyi A Haber’de yaptı.

Başkan Erdoğan Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu.Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam müjdesini duyurdu.Uzman isimler A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o konuyla ilgili satır başlıkları;

Sosyal Güvenlik Müşaviri- Ali Duman

Son bir yıldır özellikle enflasyonist açıdan maaşların ciddi anlamda arttığı bir dönemden geçiyoruz. 13 milyon SSK ve BAĞ-KUR emeklimiz kök maaşın ne demek olduğunu biliyor.

Kök maaş taban aylık tutarının dışındadır insanların çalıştığı dönem içerisinde kazançlarından ödedikleri sigorta primleri ile belirleniyor. Ödenen gün ve çalışılan ücrete göre değişiyor.

Diyelim ki kök maaş 6 bin lira ama kanun 7 bin 500 liranın altında olamaz dediği için 6 bin lira olan emekli maaşı devlet tarafından 7 bin 500 olarak ödeniyordu. Yalnız yapılan tüm zamlar kök maaşa yapıldığı için 6 bin lira yüzde 42,6 ile güncellenirse tahminen 2 bin 550 lira gibi bir artış geliyor.

Biz bugüne kadar her zaman en düşük taban aylığının gelen zamdan daha fazla yükseldiğini gördük. Geçen sene 2022 yılının aralık ayında ki taban aylık ki taban aylık 3 bin 500 lira ocak ayına geldiğimizde TBMM bir karar aldı ve 5 bin 500 liraya yükseldi. Yani 3 bin 500 lirayı ortalama yüzde 58 yükseltmiş oldu.

Halbuki ocak ayında açıklanan enflasyon zammı ise yüzde 15 iken Başkan Erdoğan iki katına kadar yükseltti. Kök aylıkta değişiklik yapılabilmesi adına mevcut aylık bağlama sisteminde yasal düzenlemeye gidilmesi lazım.

Taban maaşın amacı en düşük emeklinin yani hayat tutunmaya çalışan bir emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir emeklinin elinden tutup onun refah payını yükseltmektedir. Dolayısıyla taban aylıklarda ki artış enflasyonunda refah payı verilmemiş halinin bile altında kalmış oldu.

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