Kalem kalem yeni maaş tablosu! En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu

Kök maaş taban aylık tutarının dışındadır insanların çalıştığı dönem içerisinde kazançlarından ödedikleri sigorta primleri ile belirleniyor. Ödenen gün ve çalışılan ücrete göre değişiyor.

Diyelim ki kök maaş 6 bin lira ama kanun 7 bin 500 liranın altında olamaz dediği için 6 bin lira olan emekli maaşı devlet tarafından 7 bin 500 olarak ödeniyordu. Yalnız yapılan tüm zamlar kök maaşa yapıldığı için 6 bin lira yüzde 42,6 ile güncellenirse tahminen 2 bin 550 lira gibi bir artış geliyor.