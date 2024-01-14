Başkan Erdoğan Gaziantepli şehit Hakan Gün’ün babasıyla telefonda görüştü: Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor

Şehit Gün'ün babası Süleyman, annesi Hatice, kardeşleri ve yakınları, törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Çeber, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Gaziantep Milletvekilli Eyup Özkeçeci, CHP Gaziantep Milletvekilleri Meriç ve Öztürkmen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şen, İl Emniyet Müdürü Özcan ile diğer ilgililer katıldı.



İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.