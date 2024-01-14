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Başkan Erdoğan Gaziantepli şehit Hakan Gün'ün babasıyla telefonda görüştü: Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
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Başkan Erdoğan Gaziantepli şehit Hakan Gün’ün babasıyla telefonda görüştü: Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün babası Süleyman Gün ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, merkez Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki şehit Gün'ün ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Süleyman Gün ve yakınlarıyla görüşen Abdülhamit Gül, aileye başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, ziyaret sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Gül'ün telefonuyla, baba Süleyman Gün ile görüştü.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMIYOR"

Başkan Erdoğan, baba Gün'e başsağlığı dileyerek, "Rabbim şehidimizle sizleri cennetinde buluştursun inşallah. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor." dedi.

ŞEHİDİN CENAZESİNİN TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün (28) cenazesi, Gaziantep'te 13 Ocak 2024 Cumartesi toprağa verildi.

Şırnak'tan askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Gün'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu.

Şehit Gün'ün naaşı, babası Süleyman, annesi Hatice, kardeşleri Eda, Sena, Mustafa ve yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, CHP Gaziantep Milletvekilleri Melih Meriç ve Hasan Öztürkmen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şehidin cenazesi, silah arkadaşlarının omzunda Bahattin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Şehit Gün'ün babası Süleyman, annesi Hatice, kardeşleri ve yakınları, törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Çeber, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Gaziantep Milletvekilli Eyup Özkeçeci, CHP Gaziantep Milletvekilleri Meriç ve Öztürkmen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şen, İl Emniyet Müdürü Özcan ile diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.

Erdoğan, Şehit Hakan Gün’ün babasıyla görüştü ERDOĞAN, ŞEHİT HAKAN GÜN'ÜN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

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