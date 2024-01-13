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Pençe-Kilit şehitlerine veda! Türkiye şehitlerine ağlıyor! Binlerce vatandaş cenaze törenine katıldı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2024 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
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Pençe-Kilit şehitlerine veda! Türkiye şehitlerine ağlıyor! Binlerce vatandaş cenaze törenine katıldı...

Irak’taki alçak saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki piyade uzman çavuş Serkan Sayın Adıyaman’da düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde vatandaşlar PKK’ya lanet okudu ve protesto etti. Gaziantep ve Kahramanmaraş da ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazlarıyla şehitlerine veda etti. Gaziantep’te uzman çavuş Hakan Gün’ü son yolculuğuna ailesi, yakınları ve vatandaşlar uğurladı. Kahramanmaraş halkı da piyade sözleşmeli er Müslüm Özdemir’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Şehit cenazelerini anlatmaya çalışan A Haber spikeri Banu El canlı yayında göz yaşlarına boğuldu ve sesi düğümlendi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çıkan çatışmada şehit düşen 9 askerimizin cenazeleri memleketlerine ulaşırken şehitlerimiz kılanan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA ŞEHİDİMİZE VEDA

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir şehit oldu.
Şehit Özdemir için Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün naaşı, Gaziantep'e getirildi.

Şırnak'tan askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Gün'ün (28) Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzunda cenaze aracına konuldu.

Şehit Gün'ün naaşı, babası Süleyman, annesi Hatice, kardeşleri Eda, Sena, Mustafa ve yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, CHP Gaziantep milletvekilleri Melih Meriç, Hasan Öztürkmen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Asri Mezarlık morguna götürülen Gün'ün naaşı, Nakıboğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

A HABER SPİKERİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Şehit cenazelerini anlatmaya çalışan A Haber spikeri Banu El canlı yayında göz yaşlarına boğuldu ve sesi düğümlendi.

PENÇE-KİLİT ŞEHİTLERİNE VEDA

Cenaze töreninde vatandaşlar PKK'ya lanet okudu ve protesto etti.

ŞIRNAK'TA TÖREN DÜZENLENDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duanın ardından şehitlerin cenazesi, ambulanslarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in naaşı Aksaray'a, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi Adıyaman'a, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün naaşı Gaziantep'e, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un naaşı Niğde'ye, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in cenazesi Kahramanmaraş'a, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ı naaşı Ordu'ya, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi Giresun'a, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in naaşı Eskişehir'e hava yoluyla uğurlandı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Pençe-Kilit şehitlerine veda! PENÇE-KİLİT ŞEHİTLERİNE VEDA!

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