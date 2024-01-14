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Başkan Erdoğan, Gaziantepli şehit Hakan Gün'ün babasıyla telefonda görüştü

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Giriş: 14.01.2024 14:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün babası Süleyman Gün ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
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