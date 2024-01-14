PKK’ya koordinatları kim verdi? Üs bölgelerinin önemi ne? Yurt dışında terörü yok etmek neden gerekli?

BÖLGEYİ CANLI YAYINDA ANLATTI

Zap, Bazyan, Avişan, Hakurk, Gara ve Metina bu bölgelerde TSK uzun yıllardır görev icra ediyor. Bizler de bu bölgelerde görevlerde bulunduk. Bu coğrafya kolay bir yer değil. Yaz aylarında büyük kayıplar verdiler başlarını kaldıramaz hale geldiler. Liderleri kafasını çıkartamaz hale geldi. Gerek MİT'in gerek TSK'nın yapmış olduğu operasyonlarla tamamen pasifize oldular. Bunlar fırsat bekliyorlardı. Kötü hava şartlarından dolayı eyleme kalkıştılar. Metina bölgesinden bahsetmek gerekirse zamanında bizi de o bölgeye helikopter ile indirdiler ve biz orada nasıl kalacağımızı düşündük. İnsan boyu kar vardı. Ve biz oralarda günlerce kaldık. O zaman kışın askerlerimiz bu bölgeden çekilirdi yazın tekrar operasyon ile bu bölgelere girerdik. Bölgelere mayın döşendiği için kayıp yaşıyorduk.