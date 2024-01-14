PKK’ya koordinatları kim verdi? Üs bölgelerinin önemi ne? Yurt dışında terörü yok etmek neden gerekli?
Cuma akşamı Irak’ın kuzeyinden gelen haberler Türkiye’yi yasa boğdu. Metina’da üs bölgesine yapılan alçak saldırıda 9 kahraman askerimiz şehit düştü. Bölgede başlayan operasyonlarda 60’a yakın terörist yok edildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Emekli tümgeneral Doç. Dr. Güray Alpar değerlendirdi.
9 askerimizin Irak'ın kuzeyinde şehit edilmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla dün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Güvenlik Zirvesi düzenlendi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.
BEKA VURGUSU
Yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti'nin, bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme ve imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK ve destekçileriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmekte olduğunu açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz. Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 36, Suriye'nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye'deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edecektir.
"TERÖRİSTAN" PROJESİNE GEÇİT YOK
Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir. Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimleri de hız kazanmıştır. Son dönemde hudutlarımız dışında görev yapan birliklerimize yönelik artan terör eylemleri, örgütü semirtme senaryolarının sinsi birer parçasıdır. Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir." denildi.
SINIR GÜVENLİĞİ NEREDEN BAŞLAR?
Peki terör örgütüne yönelik yeni kara operasyonu gündemde mi? Türkiye'nin "sınır güvenliği" nereden başlıyor? Sınır ötesi operasyonlar ile Türkiye terörü nasıl süpürüyor? Terörü kaynağında kurutma stratejisi nasıl devam edecek? Irak'ın kuzeyinde neler oluyor? Türkiye Irak'ta kaç km derinliğe inecek? Türkiye'nin terörün finans kaynağı petrol tesislerini hedef alıyor, ABD ne yapacak? Vurulan bölgeler kime, nasıl bir mesaj? Sınırın sıfır noktasında neler oluyor? Sınır ötesi operasyonlar neden yapılmalı? Suriye'ye 5. Harekat için eller tetikte mi? Irak'ın kuzeyinde neler oluyor? Türkiye neden bu bölgede olmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Emekli tümgeneral Doç. Dr. Güray Alpar değerlendirdi.
PKK'NIN AYAKTA KALMAK İÇİN SON ÇABALARI
Emekli tümgeneral Doç. Dr. Güray Alpar: Yeni konsept çerçevesinde son yıllarda TSK'nın yapmış olduğu başarılı operasyonlara bölgeyi kontrol almasından rahatsızlık duyan çehreler var. Burada zaman zaman hava şartlarının elverişsiz olmasından dolayı PKK'nın yapmış olduğu bazı olayları büyüterek başarı gibi gösterme çabaları var. Türkiye'nin yaşanan saldırıdan sonra yapmış olduğu operasyonlardan sonra PKK'nın büyük kayıpları var ve bu bize örgütün giderek yol olduğunu ve küçüldüğünü gösteriyor. PKK ayakta kalmak için yapmış olduğu eylemleri büyük göstererek psikolojik harekat yapma gayreti gösteriyor. Bu nedenle bizlerin olayların nasıl gerçekleştiğini ve bölgedeki durumun ne olduğunu çok iyi anlamamız gerekiyor.
BÖLGEYİ CANLI YAYINDA ANLATTI
Zap, Bazyan, Avişan, Hakurk, Gara ve Metina bu bölgelerde TSK uzun yıllardır görev icra ediyor. Bizler de bu bölgelerde görevlerde bulunduk. Bu coğrafya kolay bir yer değil. Yaz aylarında büyük kayıplar verdiler başlarını kaldıramaz hale geldiler. Liderleri kafasını çıkartamaz hale geldi. Gerek MİT'in gerek TSK'nın yapmış olduğu operasyonlarla tamamen pasifize oldular. Bunlar fırsat bekliyorlardı. Kötü hava şartlarından dolayı eyleme kalkıştılar. Metina bölgesinden bahsetmek gerekirse zamanında bizi de o bölgeye helikopter ile indirdiler ve biz orada nasıl kalacağımızı düşündük. İnsan boyu kar vardı. Ve biz oralarda günlerce kaldık. O zaman kışın askerlerimiz bu bölgeden çekilirdi yazın tekrar operasyon ile bu bölgelere girerdik. Bölgelere mayın döşendiği için kayıp yaşıyorduk.
ÜS BÖLGELERİNİN GEREKLİLİĞİNİN KANITI
Yeni konsept çerçevesinde Türkiye bu terör tehdidini yurt içinde değil de yurt dışında yok ediyor. Bazı bölgelerde üs bölgeleri kurarak terör örgütü PKK'yı dışarı hapsetme ve yok etme politikası sürdürülüyor. Bu konuda son derece başarılı olduk. Yurt içindeki terörist sayısı da azaldı eylem sayısı da azaldı. Bu başarı gösteren en önemli ölçüdür. Kışın askerlerimiz bu bölgelerde sürekli olarak kalıyor. Kalıcı üs bölgelerinin dışında bazı noktalara küçük emniyet kolları çıkarılıyor. Burada dikkat etmemiz gereken teröristlerin yaptığı eylemde dışarıdan bir ülkenin bir istihbarat servisinin özellikle yerleri ve koordinatları verdiği görünüyor. İşte bunu yapanların bulunması gerekiyor.
OLAYIN PERDE ARKASINA DİKKAT
Son olayları incelediğimiz zaman belli yerlerdeki kuvvetlerimize karşı kısmı olarak bazı saldırılar yapılıyor ve bunları yapmaya devam edecekler. Örneğin dün Suriye'de bizim olduğumuz bölgeye sızmaya çalışan teröristler yok edildi. Bunun gibi onlarca olay yaşanıyor. Bizim emniyet güçlerimizin tamamı bu bölgelerde canla başla faaliyetler yürütüyor. Bu tür olaylarda daha sakin ve kalıcı olayın asıl müsebbiblerine yönelik olarak bazı operasyonların icra edilmesi gerekiyor.
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