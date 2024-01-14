Suriye’den Şanlıurfa’ya havan mermisi atıldı! Havan mermisi Suruç’a düştü

HAVADAN İMHA

Bizler şu anda Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeyiz. Bize çok uzak bir noktada bölgeden siyah dumanlar çıktığını görebiliyoruz. Buranın karşısında Tel Abyad ve Ayn İsa yer alıyor. Hava kuvvetlerimiz orada bulunan elektrik santralini yok ederek terörün altyapısını çökertiyor. Sözde karargah alanları ve lojistik amaçlı kullanılan depolar vuruluyor.