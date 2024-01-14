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Suriye'den Şanlıurfa'ya havan mermisi atıldı! Havan mermisi Suruç'a düştü

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
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Suriye’den Şanlıurfa’ya havan mermisi atıldı! Havan mermisi Suruç’a düştü

Son dakika haberleri... Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Ayn El Arap'tan Şanlıurfa Suruç'a havan mermisi atıldı. Detaylar A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı

Terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine havan mermisi atıldı. Havan mermisi yol kenarına isabet etti. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

HAVAN MERMİSİ ATILDI

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı.

PKK-YPG terör örgütünün işgalindeki Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine havan mermisi atıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BÖLGEDE

Uysalllı Kırsal Mahallesi yakınlarındaki beton bir yolun kenarına düşen havan mermisi, büyük bir gürültü ile patladı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken patlama sesini duyan vatandaşlar bölgeye akın etti. Olay yerine giden güvenlik güçleri, yeni bir saldırıya karşı vatandaşları uzaklaştırdı.

ARAÇ YOLDAN GEÇERKEN SALDIRI

Olay yerine giden vatandaşlardan İbrahim Halil Demirel, Suriyeli iki ortağı ile araçla geçerken yakınlarına havan mermisinin düştüğünü belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri, "Hava mermisi beton bir yola düştü. Yolda hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı." dedi.

7 TERÖRİST YOK EDİLDİ

Halil İbrahim Uğur: Havan mermisi Ayn El Arap'tan Suruç'a yönelik bir saldırı olarak gerçekleşti. Şu anda TSK Suriye'nin kuzey doğu bölgesine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Geride bıraktığımız dakikalarda sızma girişiminde bulunan 7 terörist yok edildi. Şu anda hareketlilik Türkiye'nin dışında Irak ve Suriye hattında sürüyor.

HAVADAN İMHA

Bizler şu anda Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeyiz. Bize çok uzak bir noktada bölgeden siyah dumanlar çıktığını görebiliyoruz. Buranın karşısında Tel Abyad ve Ayn İsa yer alıyor. Hava kuvvetlerimiz orada bulunan elektrik santralini yok ederek terörün altyapısını çökertiyor. Sözde karargah alanları ve lojistik amaçlı kullanılan depolar vuruluyor.

İşte havan mermisinin düştüğü nokta İŞTE HAVAN MERMİSİNİN DÜŞTÜĞÜ NOKTA

Suriye’den havan mermisi atıldı! SURİYE'DEN HAVAN MERMİSİ ATILDI!
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