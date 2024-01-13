Irak’ın kuzeyinde hain saldırı: 9 şehit! Alçak saldırının perde arkasında ne var?

Dün akşam saatlerinde Türkiye’nin yüreğini yakan bir haber geldi. Irak’ın kuzeyinde Metina’da üs bölgesine sızmaya çalışan terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 9 kahraman askerimiz şehit düştü, 4 Mehmetçik de yaralandı. Bölgede yapılan operasyonlarda 15 terörist ve 29 terör hedefi yok edildi. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimlerde değerlendirdi.

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