Spor camiasından kahraman şehitlerimiz için taziye mesajı! “Acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun”

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un taziye mesajı ise şöyle oldu:

"Irak'ın Kuzeyi'nde yürütülen operasyonda; hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz "

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sosyal medya hesabından yaptığı taziye mesajı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Diğer spor kulüplerinden yapılan başsağlığı açıklamaları ise şu şekilde:

Adana Demirspor:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

Alanyaspor:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz."

Ankaragücü:

"Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun!"

Antalyaspor:

"Milletimizin başı sağ olsun! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; acılı aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize de acil şifalar dileriz."

Başakşehir:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen operasyonda hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."