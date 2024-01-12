Spor camiasından kahraman şehitlerimiz için taziye mesajı! “Acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun”
Penç-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgeye sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışma sonucu 6 kahraman askerimiz şehit olurken 2 Mehmetçiğimizin de yaralandığı bilgisi geldi. Baba ocağına düşen ateş tüm Türkiye’nin yüreğini dağladı. Spor camiası yürekleri yakan şehit haberine kayıtsız kalmadı. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda federasyon ve kulüp, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı. İşte o taziye mesajları...
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda federasyon ve kulüp, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler için başsağlığı mesajı paylaştı. İşte o taziye mesajları...
TFF: ACIMIZ BÜYÜK
Türkiye Futbol Federasyonu taziye mesajında şunları belirtti:
Acımız Büyük Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde hain teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz.
GALATASARAY: MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ
Galatasaray ise sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:
"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz."
FENERBAHÇE: "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Fenerbahçe şehitler için yayınladığı mesajda şunları yazdı:
"Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
BEŞİKTAŞ JK
Beşiktaş'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Milletimizin Başı Sağ Olsun
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimizin şehit düştüğünü, sekiz askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.
Saygılarımızla. Beşiktaş JK"
TRABZONSPOR
Trabzonspor'un taziye mesajı ise şöyle oldu:
"Irak'ın Kuzeyi'nde yürütülen operasyonda; hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz "
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sosyal medya hesabından yaptığı taziye mesajı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Diğer spor kulüplerinden yapılan başsağlığı açıklamaları ise şu şekilde:
Adana Demirspor:
"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."
Alanyaspor:
"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz."
Ankaragücü:
"Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun!"
Antalyaspor:
"Milletimizin başı sağ olsun! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; acılı aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize de acil şifalar dileriz."
Başakşehir:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen operasyonda hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
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