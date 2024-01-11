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MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

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Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
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MSB: Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

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