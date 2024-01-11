SON DAKİKA | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Depremzede çocuklardan bir tanesi bile kayıp değil

"DEPREMZEDE ÇOCUKLARDAN BİRİ BİLE KAYIP DEĞİL"

Bakan Göktaş, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yakınlarını yitiren çocuklarla ilgili olarak ilk günden itibaren kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirildiğini ifade etti.





"Kayıp depremzede çocuklar" iddiasını yalanlayan Bakan Göktaş, "Bin 912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum." cümlesine yer verdi.

"KİMLİK TESPİTLERİ BAKANLIKLARCA TİTİZLİKLE YAPILDI"

Bakan Göktaş, "Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı." dedi.