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SON DAKİKA | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Depremzede çocuklardan bir tanesi bile kayıp değil

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Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
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SON DAKİKA | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Depremzede çocuklardan bir tanesi bile kayıp değil

Son günlerde gündeme getirilen "Kayıp depremzede çocuklar" iddiasını yalanlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş yaptığı açıklamada "Depremzede bin 912 çocuktan bir tanesi bile kayıp değil." dedi. Diğer yandan Bakan Göktaş, "Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı." bilgisini paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş burada yaptığı konuşmada, "kayıp depremzede çocuklar" iddiasına yanıt verdi.

"DEPREMZEDE ÇOCUKLARDAN BİRİ BİLE KAYIP DEĞİL"
Bakan Göktaş, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yakınlarını yitiren çocuklarla ilgili olarak ilk günden itibaren kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirildiğini ifade etti.



"Kayıp depremzede çocuklar" iddiasını yalanlayan Bakan Göktaş, "Bin 912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum." cümlesine yer verdi.

"KİMLİK TESPİTLERİ BAKANLIKLARCA TİTİZLİKLE YAPILDI"
Bakan Göktaş, "Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı." dedi.

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