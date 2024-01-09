Almanya'da KRV Yüksek Mahkemesi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını yasakladı
Terörü besleyen, teröristi kollayan Avrupa'dan dikkat çeken bir karar geldi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasağın, Yüksek Mahkeme tarafından onandığı açıklandı.
Almanya'da KRV Yüksek İdare Mahkemesi, Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nin Kasım 2017'de aldığı yasak kararına yapılan itirazı, terör örgütü PKK'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alması ve Almanya'da faaliyet göstermesinin yasak olması nedeniyle reddetti.
TERÖRİST ÖCALAN FOTOĞRAFI YASAKLANDI
Böylece Yüksek Mahkeme, Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nin terörist başı kalleş Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasağını onamış oldu.
İTİRAZ ADIMI
KRV Yüksek İdare Mahkemesinin verdiği bu kararın, nihai bir karar olmadığı, karara Federal İdare Mahkemesi'nde itiraz edilebileceği belirtildi.
ALMANYA'NIN TERÖRLE SINAVI
PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının yanı sıra terör örgütüne ait rozet ve flamalar da eyaletin başkentindeki Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nin kararıyla yasak kapsamında yer alıyor.
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