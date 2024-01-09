Almanya’da KRV Yüksek Mahkemesi PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını yasakladı

Almanya'da KRV Yüksek İdare Mahkemesi, Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nin Kasım 2017'de aldığı yasak kararına yapılan itirazı, terör örgütü PKK'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alması ve Almanya'da faaliyet göstermesinin yasak olması nedeniyle reddetti.