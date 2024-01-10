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Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde saldırı planı yapan 5 PKK'lı öldürüldü

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Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde saldırı planı yapan 5 PKK’lı öldürüldü

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kahraman Türk komandoları tarafından Zeytin Dalı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi öldürdüğünü açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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