CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in hedefi öğretmenler! Canlı yayında küçümseyip aşağıladı...

"ÖĞRETMENLERİ HAKİR GÖREN KÜÇÜMSEYEN ZİHNİYET"

Emir'in sözlerine sosyal medya hesabından cevap veren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz yaptığı açıklamada "Öğretmenlik kadar şerefli bir mesleğim olduğu için gurur duyuyorum! Sadece muhalefet etmek arzusuyla, "öğretmenlik" gibi yüce bir mesleği hakir gören, küçümseyen CHP Milletvekili Murat Emir; kendisinin ve partisinin bir öğretmene nasıl baktığını apaçık göstermiş, kendisini küçük düşürmüştür. Gücünü, emeğini, hayatını bu şerefli mesleğe adamış tüm öğretmenlerimiz adına; kendisini bu talihsiz ifadesiyle ilgili özür dilemeye davet ediyorum! Unutmayın sayın Murat Emir, Türkiye Cumhuriyetini Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur iyi öğrenin. Ve tekrar! Gururla söylüyorum ! #BenBirÖğretmenim ! Ben bir Başkanım ! Ben bir "Eğitimci Başkan"ım!" ifadelerini kullandı.