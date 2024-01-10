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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in hedefi öğretmenler! Canlı yayında küçümseyip aşağıladı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in hedefi öğretmenler! Canlı yayında küçümseyip aşağıladı...

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir katıldığı canlı yayında öğretmenleri küçümseyerek aşağıladı. Öğretmenler üzerinden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u hedef alan Emir'e sosyal medyadan tepki yağdı. Öğretmenler paylaşımların altında Emir'e yüklenirken "Önce küçümse, sonra kıvır. Sonra da herkesin yuttuğunu san" yorumları yapıldı. İşte canlı yayındaki o anlar...

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir katıldığı canlı yayında dünyanın en değerli mesleklerinden biri olan öğretmenleri aşağıladı.

MESLEK ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Emir canlı yayında Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u asıl mesleği üzerinden eleştirdi.

ÖĞRETMENLERİ KÜÇÜMSEDİ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ABB için adı geçen Kahramankazan Belediye Başkanı'nı eleştirerek stüdyodakilere "Mesleğini biliyor musunuz Kazan Belediye Başkanının? Öğretmen…" dedi. Emir'in öğretmenliği bu şekilde anması tepki çekti.

TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Öğretmenleri küçümseyen ima stüdyoda kısa bir sessizliğe neden oldu. Hatasını hemen anlayan Emir ise konuyu toparlayarak "Öğretmenliği ile ilgili bir sorunum yok, çok iyi bir belediye başkanı olabilir ama Kazan konusunda olamayacağını biliyorum." dedi.

"ÖĞRETMENLERİ HAKİR GÖREN KÜÇÜMSEYEN ZİHNİYET"

Emir'in sözlerine sosyal medya hesabından cevap veren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz yaptığı açıklamada "Öğretmenlik kadar şerefli bir mesleğim olduğu için gurur duyuyorum! Sadece muhalefet etmek arzusuyla, "öğretmenlik" gibi yüce bir mesleği hakir gören, küçümseyen CHP Milletvekili Murat Emir; kendisinin ve partisinin bir öğretmene nasıl baktığını apaçık göstermiş, kendisini küçük düşürmüştür. Gücünü, emeğini, hayatını bu şerefli mesleğe adamış tüm öğretmenlerimiz adına; kendisini bu talihsiz ifadesiyle ilgili özür dilemeye davet ediyorum! Unutmayın sayın Murat Emir, Türkiye Cumhuriyetini Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur iyi öğrenin. Ve tekrar! Gururla söylüyorum ! #BenBirÖğretmenim ! Ben bir Başkanım ! Ben bir "Eğitimci Başkan"ım!" ifadelerini kullandı.


Emir'in sözleri sosyal medyada da büyük tepki toplarken CHP'li isme öğretmenler büyük tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...

İşte o tepkilerden bazıları...

İşte o tepkilerden bazıları...

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