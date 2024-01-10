Bakan Hakan Fidan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edildi. Görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edildi.
Bakan Fidan bu kabul öncesi ise Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi.
ELE ALINAN KONULAR
Görüşmelerde, Türkiye ile Tacikistan arasındaki ikili ilişkiler ve çok taraflı platformlardaki işbirliğinin yanısıra, Türkiye'yi ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
ANIT ZİYARETİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de İsmail Somoni Anıtını ziyaret ederek, çelenk bıraktı.
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