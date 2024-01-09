Sezai Temelli CHP'ye PKK uzantısı DEM'in İstanbul şartını duyurdu: Yönetime ortak oluruz!
Son seçimde olduğu gibi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ittifak arayışlarını bir kez dada Kandil’den yani terör örgütü PKK’nın siyasi kolu DEM’den yana kullanan CHP, bir kez daha “diyet ödeme” ile tehdit ediliyor. İYİ Parti’nin de terör yandaşları ile yol yürüyen CHP’ye net tavır koyması ile panikleyen emanetçi Genel Başkan Özgür Özel, soluğu DEM’in kollarında almıştı. Son olarak DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İstanbul’da İBB yönetimine ortak olmaları durumunda destek verecekleri şartını koşarak, "İstanbul’da karar vermek için biraz ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Tabanımızın güçlü olduğu kentlerden biri olduğu için İstanbul’daki kent yönetimine ortak olmak, o kenti yönetmede söz sahibi olmak bizim için önemli bir hedef." mesajını gönderdi.
Türkiye'nin hizmete kavuşması adına yeni bir fırsat aradığı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasındaki kaos derinleşiyor.
ÖZEL, BAY BAY KEMAL'İN YOLUNDA
Parti içi muhalifler tarafından "Değişim" adı altında devrilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı kirli ittifakın aynısı CHP'nin göstermelik yeni genel başkanı Özgür Özel tarafından şimdi de terör örgütü PKK'nın yeni şubesi DEM'le sürdürülüyor.
CHP, ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SIZLATIYOR
Özgür Özel'in DEM'i ziyaret etmesinin ardından daha sıkı fıkı olan iki parti, son olarak PKK'nın 12 askerlerimizi şehit ettiği saldırı sonrası CHP örgüt yandaşları ile kol kola girmekten çekinmedi.
CHP VE DEM DIŞINDA TERÖRE KARŞI ORTAK TAVIR
TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi PKK'ya karşı bildiri imzalarken DEM ve CHP bildiriye ortak imza atmadı.
DEM'DEN CHP İLE İSTANBUL PAZARLIĞI
CHP ve DEM arasında özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir pazarlığı devam ederken DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli bir şart koştu.
ORTAK ADAY İÇİN "UZLAŞI" ŞARTI
Batıda aday çıkaracaklarını ancak duruma göre geri çekebileceklerini söyleyip son ana kadar kapının pazarlığa açık olduğu mesajını veren Temelli, "Batıda aday çıkaracağız. Ama bir kentte başka bir aday üzerinde kent uzlaşısı sağlanmışsa orada aday çıkarmayacağız. Çıkardıysak geri çekeceğiz. Bu kadar net." dedi.
TEMELLİ'DEN CHP'YE SEÇİM AYARLI BOMBA: DESTEKLERİZ ANCAK YÖNETİME ORTAK OLURUZ
CHP yandaşı PolitikYol'a konuşan Sezai Temelli, megakent İstanbul için belediye yönetimine ortak olmaları koşulu ile destek vereceklerini ifade etti.
DEM'li Temelli, "İstanbul'da farklı eğilimler var. Dolayısıyla İstanbul'da karar vermek için biraz ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Çalışmalarımız sürüyor. Tabanımızın güçlü olduğu kentlerden biri olduğu için İstanbul'daki kent yönetimine ortak olmak, o kenti yönetmede söz sahibi olmak önemli bir hedef bizim için. Dolayısıyla bu çalışmalarımızı o yüzden titizlikle yapıyoruz." dedi.
TEMELLİ: ÖZGÜR ÖZEL'İN ZİYARETİ OLUMLUYDU
Temelli Özgür Özel'i DEM'i ziyaretine dair ise, kayyım mesajlarını hatırlatarak, "Seçim atmosferinde her şeyi sağlıklı değerlendirmek çok mümkün olmuyor. Yine bir seçim atmosferindeyiz. Bakalım bu yaklaşım gelişecek, büyüyecek, tutarlı, istikrarlı bir hal alacak mı? Yoksa seçim zamanlarının köpüğü olarak mı kalacak? Açıkçası bilmiyoruz. Özgür Bey'in açıklamaları olumluydu. Ziyareti de önemli bir ziyaretti. Ama şunun görülmesi gerekiyor; bu iktidardan kurtulmak istiyorsanız Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda samimi olmak gerekiyor. Bu samimiyetin yolu da Kürt sorununun çözümünden geçiyor. Zaman zaman kurulan güzel cümleler bunun için yeterli değil. Bunun siyasetini üretmek lazım. Beklentimiz bu yönde. Bütün muhalefetten bunu bekliyoruz. Tabii ki kimsenin samimiyetini biz test etmiyoruz ve samimiyete inanıyoruz. Umarım bu, sadece bu cümlelerle sınırlı kalmaz, siyasete de yansır." cümlelerini sarf etti.
DEM İLE CHP ARASINDA GERİLİM TAVAN
Diğer yandan CHP ile DEM arasında salon gerilimi yaşanmıştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i hedef alarak, "Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin? Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz." ifadeleriyle gözdağı vermişti.
PKK UZANTISI DEM, CHP'DEN ESENYURT'U İSTİYOR
DEM'in CHP ile yürüttüğü pazarlıklarda karşılıklı atışmalar yaşansa da İstanbul ve Ankara'da destek karşılığında bazı ilçeleri istediği biliniyor. Bu ilçeler arasında İstanbul'da Sultangazi ve Esenyurt öne çıkıyor.
ÖZGÜR ÖZEL GÖREVE GELİR GELMEZ PAZARLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.
Skandalı ileri boyuta taşıyan CHP genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek Türkiye düşmanı Chakar'ın elini öpmesini savundu.
Özgür Özel HDP/DEM'i ziyaret ederek pazarlık yoklaması yaptı. DEM'in Batı'da CHP'ye vereceği destek karşılığında bazı ilçeleri istediği gündeme geldi.
EŞ BAŞKAN GÖNDERMESİ
Ziyaret sonrası DEM Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları Özgür Özel için, "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." ifadelerini kullanarak güldü.
Bilindiği üzere Özgür Özel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savuruluyor. Ekremci kalemşorler her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nun "fiili eş başkan" ilan ediyor.
Daha sonra DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "Çeşitli istişareler, müzakereler ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" stratejisini uygulayacağız." ifadeleriyle CHP'ye ittifak için kapıyı açtı.
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