Sezai Temelli CHP’ye PKK uzantısı DEM’in İstanbul şartını duyurdu: Yönetime ortak oluruz!

DEM İLE CHP ARASINDA GERİLİM TAVAN

Diğer yandan CHP ile DEM arasında salon gerilimi yaşanmıştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i hedef alarak, "Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin? Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz." ifadeleriyle gözdağı vermişti.

PKK UZANTISI DEM, CHP'DEN ESENYURT'U İSTİYOR

DEM'in CHP ile yürüttüğü pazarlıklarda karşılıklı atışmalar yaşansa da İstanbul ve Ankara'da destek karşılığında bazı ilçeleri istediği biliniyor. Bu ilçeler arasında İstanbul'da Sultangazi ve Esenyurt öne çıkıyor.

ÖZGÜR ÖZEL GÖREVE GELİR GELMEZ PAZARLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.

Skandalı ileri boyuta taşıyan CHP genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek Türkiye düşmanı Chakar'ın elini öpmesini savundu.

Özgür Özel HDP/DEM'i ziyaret ederek pazarlık yoklaması yaptı. DEM'in Batı'da CHP'ye vereceği destek karşılığında bazı ilçeleri istediği gündeme geldi.

EŞ BAŞKAN GÖNDERMESİ

Ziyaret sonrası DEM Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları Özgür Özel için, "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." ifadelerini kullanarak güldü.

Bilindiği üzere Özgür Özel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savuruluyor. Ekremci kalemşorler her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nun "fiili eş başkan" ilan ediyor.

Daha sonra DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "Çeşitli istişareler, müzakereler ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" stratejisini uygulayacağız." ifadeleriyle CHP'ye ittifak için kapıyı açtı.