Katil İsrail kendi askerini vurdu! Katil sürüsü Gazze'de nasıl pusuya düşürüldü?
Tel Aviv'in gündeminde bir kez daha yanlışlıkla öldürülen Katil İsrail askerleri var. Gazze'de neler yaşandı? İsrail ordusu kendi askerini nasıl öldürdü? İsrail askerleri Gazze'de nasıl pusuya düşürüldü? İsrail askerleri nasıl rehin alındı? Gazze İsrail için nasıl bataklığa dönüşüyor? Gelişmeleri A Haber’de stratejist İbrahim Keleş değerlendirdi.
Yanlış istihbarat, planları alt üst etti. İsrail tankı İsrail askerini vurdu. Tel Aviv ordusu Gazze'de 24 saatte 9 askerini kaybetti. Yeni ayrıntıları ülke medyası açıkladı. Son olay kentin merkezinde El Bureyc'de yaşandı. İddiaya göre Hamas'ın roket fabrikası tespit edilmişti. İsrail askeri tüneldeydi.
KATLİAMA DESTEK VERDİ AĞIR YARALANDI
Bir kamyon tesisi imha etmek için patlayıcı taşıyordu. İşte ne olduysa o anda oldu. İsrail tankı kamyonu şüpheli hedef olarak belirledi. Ardından ateş açtı. Olayda çok sayıda asker öldü. Yaralananlar da oldu. Fauda dizisinin ünlü ismi İdan Amedi de vardı. Gazze katliamında orduya katılan oyuncu ağır yaralandı.
GAZZE'DE NELER YAŞANDI?
İsrail savunma kuvvetleri de olaya ilişkin açıklama yaptı. Askerlerin kendi açtıkları ateş nedeniyle öldüğü doğrulandı. Gazze'de neler yaşandı? İsrail ordusu kendi askerini nasıl öldürdü? İsrail askerleri Gazze'de nasıl pusuya düşürüldü? İsrail askerleri nasıl rehin alındı? Gazze İsrail için nasıl bataklığa dönüşüyor? Gelişmeleri A Haber'de stratejist İbrahim Keleş değerlendirdi.
ÖLÜ YARALI ASKER SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ
Stratejist İbrahim Keleş: İsrail Gazze'de hedeflerine ulaşmadı. 7 Ekim'de başlayan süreç 3 ayını doldurdu. İsrail Gazze'yi 1 hafta içinde kontrol altına almayı umuyordu ama başaramadı ve çok ağır bedeller ödedi. 500 askerini kaybettiğini açıklıyor ama gerçekler öyle değil. Ölü ve yaralı sayısı 7 bine gelmiş durumda.
MESKUN MAHAL SAVAŞ BÖYLE OLMAZ
Yok edilen İsrail askeri araçları belli ve bunun içindeki personel sayısı ortada. Merkava tankları çölde hareket etmek için üretilmiş. Kule içerisinde personel bile taşıyor. Yani bu tankların içinde piyadeler de yer alıyor. Meskun mahal savaşları sıkıntılıdır ve tankla asla yapılmaması gerekir. Ve İsrail bunu tankla yürütmeye çalışıyor. Harabeye çevrilmiş sokakları bina yıkıntıları ile kaplanmış bir yerde ağır zırhlı araçları savaşmak büyük hatadır.
ASKERİ KAYIP YALANLARI
İsrail hala şehir içlerine girmiş durumda değil. Açık arazide hedef halindeler ve vuruluyorlar. Bir tane merkeva tankını yok ettiğiniz zaman 10 tane asker öldürüyorsunuz. Mesala Kassam Tugayları bir gecede 80 tankı yok etti. 10 değil 8 asker olduğunu varsayarak hesap yapılırsa 700'den fazla asker ölmüş oluyor. Ancak İsrail'in açıkladığı rakamlar çok farklı. Bunun yanında diğer ZPT'lerde daha fazla asker oluyor. Yani İsrail'in askeri kaybı çok fazla.
KARA GÜCÜ ÇOK ZAYIF
Katil İsrail'in askeleri açık arazide başarılı olabilir ama şehir savaşında başarısızlar. Çok tecrübesizler. Gazze yıkılmış durumda ve Kassam Tugayları'nın kıyafetleri araziye uygun tanklar ve nişancılar ayıramıyor. 7 Ekim'den sonra tankları yan yana dizip beklediler, askeri olarak asla böyle bir şey olmaz. Cephede askeri araçlar dağıtılır, kendi kule mevzilerine çekilir. Gazze'deki görüntüler İsrail'in kara gücünün ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor.
KIRMIZI ÜÇGEN VE YASİN 105
Şehir savaşlarında karşı taraftan bir kişiyi öldürmek için 10 kişiyi kaybetmeyi göz almak gerekir. Birde bunun yanında saldıran kesim İsrail. Kassam Tugayları'nın ne zaman nereden çıkacakları hiç belli değil. İsrail askerleri sürekli gözetleme altında. Kırmızı üçgen görüldüğü anda o zaman oranın havaya uçacağını anlıyoruz. Ellerinde kendi geliştirdikleri Yasin-105'ler gerçekten çok etkili. En az 1 yıl İsrail ordusuna Gazze'yi cehenneme çevirebilirler.
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