Katil İsrail kendi askerini vurdu! Katil sürüsü Gazze’de nasıl pusuya düşürüldü?

ASKERİ KAYIP YALANLARI

İsrail hala şehir içlerine girmiş durumda değil. Açık arazide hedef halindeler ve vuruluyorlar. Bir tane merkeva tankını yok ettiğiniz zaman 10 tane asker öldürüyorsunuz. Mesala Kassam Tugayları bir gecede 80 tankı yok etti. 10 değil 8 asker olduğunu varsayarak hesap yapılırsa 700'den fazla asker ölmüş oluyor. Ancak İsrail'in açıkladığı rakamlar çok farklı. Bunun yanında diğer ZPT'lerde daha fazla asker oluyor. Yani İsrail'in askeri kaybı çok fazla.