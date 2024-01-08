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New York'ta onlarca kişi Filistin için sokaklara döküldü! İşgalci İsrail'e protestoya gözaltı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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New York’ta onlarca kişi Filistin için sokaklara döküldü! İşgalci İsrail’e protestoya gözaltı

Amerikan halkı, New York'ta Filistin'le dayanışma gösterisi düzenledi. Biden ve avareleri tüm gücüyle ülkede sansür uygulasa da milyonlarca insan Filistin için tek yürek! Gösteri nedeniyle polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

New York'ta protestolarına aralıksız devam eden Filistin destekçisi aktivistler, Manhattan adasına bağlanan iki köprü ve bir tünelde araç akışını kısa süreliğine engelledi.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden aktivistler, New York'un Brooklyn ile Manhattan arasındaki köprüleri ve New Jersey-New York eyaletleri arasında geçişi sağlayan Holland Tüneli'ndeki araçların geçişine bir süre izin vermedi.

FİLİSTİN İÇİN TEK YÜREK

Manhattan'ın Wall Street bölgesi yakınındaki Holland Tüneline yürüyerek gelen göstericiler, araçların tünele girdiği noktada bir süre oturma eylemi yaptı.

GAZZE'DE "ACİL ATEŞKES" ÇAĞRISI

Eylemci grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

KATİL İSRAİL KARŞITI PROTESTOYA GÖZALTI!

Katil İsrail karşıtı protesto eylemine müdahale eden New York polisi (NYPD) bazı aktivistleri gözaltına aldı.

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