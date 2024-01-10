MHP lideri Devlet Bahçeli’den Fatih Camii İmamı Galip Usta için "geçmiş olsun" paylaşımı

BAHÇELİ'DEN İSRAİL'İN GAZZE'DE KATLETTİĞİ GAZETECİLER İÇİN TAZİYE

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününü de kutlayan Devlet Bahçeli, katil İsrail'in Gazze'de katlettiği gazeteciler için taziyede bulundu.

Bahçeli "İnsan, kitle iletişim araçları vasıtasıyla devamlı surette kendisini ilgilendiren veya ilgilendirebilecek konularda ya bilgi ya da haber almak ister. Bilgi ve haberin doğrusunu öğrenmek hem vatandaşlık hakkı hem de insan hakkıdır. Gaflara, çarpıtmalara, dezenformasyonlara, kasten atlanılan gerçeklere, yalan iddialara ve yanlış yönlendirmelere tevessül ve teşebbüs etmeyen gazeteciler her zaman saygıyı hak etmektedir. Mesleğinin ahlaki ve etik ilkelerine bihakkın riayet eden, sorumluluk şuuruyla çalışmalarını sürdüren bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, görevini icra ederken hayatlarını kaybeden gazetecilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. 7 Ekim 2023 tarihinden buyana geçen 94 gün içinde, İsrail'in Gazze'deki seri katliamlarında can veren 112 gazetecinin de acısını paylaşıyor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum." cümlelerine yer verdi.



