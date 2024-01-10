MHP lideri Devlet Bahçeli’den Fatih Camii İmamı Galip Usta için "geçmiş olsun" paylaşımı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Geçtiğimiz pazartesi günü menfur bir saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii İmamı Sayın Galip Usta ile birlikte cami cemaatinden Sayın Bilal Erdem’e özellikle şifalar temenni ediyorum.” dedi. Bahçeli, saldırganın en ağır şekilde ceza alması gerektiğini ifade ederek olayla ilgili karanlık bağlantıların aydınlatılması gerekliliğini bildirdi.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan MHP lideri Bahçeli, "Geçtiğimiz pazartesi günü menfur bir saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii İmamı Sayın Galip Usta ile birlikte cami cemaatinden Sayın Bilal Erdem'e özellikle şifalar temenni ediyorum." dedi.
BAHÇELİ: SALDIRGAN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMALI
Bahçeli ayrıca, "Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerine yer verdi.
USTA YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI
Diğer yandan Saldırının yapıldığı 8 Ocak Pazartesi akşamından bu yana hastanede bulunan Usta'nın yoğun bakım servisindeki tedavisi tamamlandı.
NELER YAŞANDI?
Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.
Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırılmıştı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ö.S'nin çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.
BAHÇELİ'DEN İSRAİL'İN GAZZE'DE KATLETTİĞİ GAZETECİLER İÇİN TAZİYE
10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününü de kutlayan Devlet Bahçeli, katil İsrail'in Gazze'de katlettiği gazeteciler için taziyede bulundu.
Bahçeli "İnsan, kitle iletişim araçları vasıtasıyla devamlı surette kendisini ilgilendiren veya ilgilendirebilecek konularda ya bilgi ya da haber almak ister. Bilgi ve haberin doğrusunu öğrenmek hem vatandaşlık hakkı hem de insan hakkıdır. Gaflara, çarpıtmalara, dezenformasyonlara, kasten atlanılan gerçeklere, yalan iddialara ve yanlış yönlendirmelere tevessül ve teşebbüs etmeyen gazeteciler her zaman saygıyı hak etmektedir. Mesleğinin ahlaki ve etik ilkelerine bihakkın riayet eden, sorumluluk şuuruyla çalışmalarını sürdüren bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, görevini icra ederken hayatlarını kaybeden gazetecilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. 7 Ekim 2023 tarihinden buyana geçen 94 gün içinde, İsrail'in Gazze'deki seri katliamlarında can veren 112 gazetecinin de acısını paylaşıyor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum." cümlelerine yer verdi.
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