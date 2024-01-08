Katil İsrail’in ölüm listesinde sırada kim var? İsrail Gazetesi o propagandayı ifşa etti! Salih el-Aruri suikastından sonra…
Gazze’de başlattıkları savaşta Hamas’tan gelen üst üste darbelere direnemeyen İsrail, suikast listesini eline aldı. 2 Ocak’ta Beyrut’ta bir ofis binasına saldırıda bulunan ve Hamas’ın 2 numarası Salih el-Aruri’yi şehit eden katil İsrail’in yeni propagandası ortaya çıktı. the Jerusalem Post, “İsrail’in ölüm listesinde sırada kim var?” başlığıyla yayımladığı haberde İsrail’in daha önce başarısız olduğu suikastlarındaki isimler ön plana çıkarıldı. Yahya Sinwar, Muhammed Deif gibi çok sayıda isme yıllardır ulaşamayan işgalciler MOSSAD’ın hezimet gündemini başka kanallara çekme derdine düştü.
"İSRAİL'İN ÖLÜM LİSTESİNDE SIRADA KİM VAR?"
Terör devletinin gazetelerinden the Jerusalem Post, "İsrail'in ölüm listesinde sırada kim var?" başlıklı bir haber yayımladı. The Jerusalem Post, terör devleti İsrail, yıllardır bir türlü baş edemediği Hamas liderlerini "hedef" olarak nitelendirirken Mossad'ın uğradığı hezimeti hafifletmek için eski defterleri kolaçan etmeye başladı.TERÖR DEVLETİ İSRAİL ALGI YÖNETİMİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana Hamas'ın üst düzey isimlerini öldürmeyi hedefleyen, Türkiye başta olmak üzere Hamas yetkililerinin bulunduğu ülkeleri tehdit eden terör devleti İsrail, Aksa Tufanı ile uğradığı hezimeti örtbas etmek için harekete geçti.
İstihbarat ajanları Türkiye'de MİT darbesine uğrayan terör devleti İsrail, geçtiğimiz hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın ikinci ismi Salih el Aruri'yi katletti. Öte yandan başlarına ödül koyduğu Muhammed Deif ve Yahya Sinwar ile ilgili ise bir adım dahi ileri gidebilmiş değil.
Aksa Tufanı Operasyonu'nun mimarı Yahya Sinwar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'i takıntı haline getiren terör devleti İsrail, iki ismin başına ödül koyup, ödül ilanlarını Gazze'nin dört bir yanına yapıştırsa da hiçbir iz bulamadı ve küçük delillerde medyada provokasyona devam etti.
O İKİ KİLİT İSME YÖNELDİ
Hamas'a yönelik eski suikastları anlatmaktan medet uman terör devleti İsrail'in basını sıradaki isim olarak da Aksa Tufanı Operasyonu'nun mimarı Yahya Sinwar'ı gösterdi ve Sinwar'ın yerinin bilinmediğine, İsrail'in en çok aranan isimlerinden biri olduğuna dikkat çekti.
The Jerusalem Post ayrıca, Sinwar'ın geçtiğimiz yıl bir miting sırasında Hamas'ın İsrail'e roket fırlatacağını açıkça söylediği ve güçlü bir saldırının sinyalini verdiği bir konuşma yaptığına dikkat çekti. Sinwar söz konusu konuşmada "Sonsuz sayıda roketle üzerinize geleceğiz. Sınır tanımayan bir asker seli halinde yanınıza geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
BAŞARISIZ ONLARCA SUİKAST GİRİŞİMİ
Terör devletinin diğer hedeflerini listeleyen the Jerusalem Post, Yahya Sinwar'ın kardeşi Muhammed Sinwar ve Hamas siyasi bürosunun eski başkanı Halid Meşal'e dikkat çekti. Katil Başbakan Benjamin Netanyahu'nun emriyle Mossad'ın 25 Eylül 1997'de Ürdün'ün Amman kentinde suikast girişiminde bulunduğu Meşal'in şu anda Katar'da yaşadığını belirten the Jerusalem Post, Katar'da soykırımcı İsrail güçlerine karşı Filistin direnişini aktif olarak savunduğunu belirtti.
Meşal'in yanı sıra Hamas lideri İsmail Haniye'nin de Katar'da yaşadığına dikkat çeken the Jerusalem Post, Haniye'yi adım adım izlediklerini vurgulamak için geçtiğimiz günlerde Filistinli mahkumların İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması üzerine görüşmek için Mısır'a gittiğini iddia etti.
YEDİ SUİKAST GİRİŞİMİNİNDEN SAĞ ÇIKTI
Muhammed Deif'in ise Aksa Tufanı Operasyonu'nda büyük bir rolü olduğuna dikkat çeken the Jerusalem Post, Deif'in "roket saldırıları ile tünel savaşını birleştirdiğini, Hamas'ın askeri taktikleri üzerindeki etkisini gösterdiğini" belirtti. Deif için "1995 yılından bu yana İsrail'in yedi suikast girişiminden sağ kurtulduğunu belirten the Jerusalem Post, Deif'in dayanıklılığına dikkat çekerken terör devletinin suikastlarında muhtemel aday olduğunu da belirtti.
İzzeddin el Kassam Tugayları'nın komutan yardımcısı "Gölge adam" veya "Ebu Baraa" olarak bilinen Mervan İsa'nın Aksa Tufanı'nın planlanmasında kilit bir figür olduğunu belirtti ve terör devleti tarafından pek çok kez hedef alınsa da öldürülemediğini hatırlattı.
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