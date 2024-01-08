Katil İsrail’in ölüm listesinde sırada kim var? İsrail Gazetesi o propagandayı ifşa etti! Salih el-Aruri suikastından sonra…

"İSRAİL'İN ÖLÜM LİSTESİNDE SIRADA KİM VAR?"

Terör devletinin gazetelerinden the Jerusalem Post, "İsrail'in ölüm listesinde sırada kim var?" başlıklı bir haber yayımladı. The Jerusalem Post, terör devleti İsrail, yıllardır bir türlü baş edemediği Hamas liderlerini "hedef" olarak nitelendirirken Mossad'ın uğradığı hezimeti hafifletmek için eski defterleri kolaçan etmeye başladı.

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana Hamas'ın üst düzey isimlerini öldürmeyi hedefleyen, Türkiye başta olmak üzere Hamas yetkililerinin bulunduğu ülkeleri tehdit eden terör devleti İsrail, Aksa Tufanı ile uğradığı hezimeti örtbas etmek için harekete geçti.

İstihbarat ajanları Türkiye'de MİT darbesine uğrayan terör devleti İsrail, geçtiğimiz hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın ikinci ismi Salih el Aruri'yi katletti. Öte yandan başlarına ödül koyduğu Muhammed Deif ve Yahya Sinwar ile ilgili ise bir adım dahi ileri gidebilmiş değil.

Aksa Tufanı Operasyonu'nun mimarı Yahya Sinwar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'i takıntı haline getiren terör devleti İsrail, iki ismin başına ödül koyup, ödül ilanlarını Gazze'nin dört bir yanına yapıştırsa da hiçbir iz bulamadı ve küçük delillerde medyada provokasyona devam etti.