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Haberler Dünya Haberleri İşgalci İsrail'de kılıçlar kınından çekildi! Ana muhalefet lideri Lapid'den katil Netanyahu'ya salvo

İşgalci İsrail'de kılıçlar kınından çekildi! Ana muhalefet lideri Lapid'den katil Netanyahu'ya salvo

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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İşgalci İsrail’de kılıçlar kınından çekildi! Ana muhalefet lideri Lapid’den katil Netanyahu’ya salvo

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik insanlık dışı soykrırımı bitmek bilmezken, terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu'yu ülkedeki ana muhalefet lideri Yair Lapid zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Lapid, “Netanyahu ülkeyi yönetmeye uygun değil” dedi.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "ülkeyi yönetmeye uygun olmadığı" söyleyerek hükümetin değiştirilmesi ya da erken seçime gidilmesi çağrısı yaptı.

Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri eski Başbakan Lapid, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada katil Başbakan Netanyahu'ya yüklendi.

Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile kabinede yer alan Gadi Eisenkot, Gideon Saar'a seslenen Lapid, "Orada oldukları sürece, Netanyahu'nun emrinde oturdukları sürece buna meşruiyet veriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"NETANYAHU ÜLKEYİ YÖNETMEYE UYGUN DEĞİL"

Lapid, İsrail'in yeni bir kabineye ya da yeni bir başbakana ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak "Benny Gantz, Gadi Eisenkot ve Gideon Saar hükümetten ayrılmalı. Bu hükümet savaşı yönetmeye uygun değil. Netanyahu ülkeyi yönetmeye uygun değil." ifadelerini kullandı.

Muhalif lider, partisinin 120 sandalyeli Mecliste 24 milletvekilinin bulunduğunu ve İsrail'de alternatif bir hükümetin kurulması ya da erken seçime gidilmesi gibi seçenekleri desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

KATİLE DESTEK AZALDI

İşgalci İsrail'de katil Netanyahu'ya destek giderek azalırken, erken seçim seçeneği de dillendirilmeye başlandı.

İşgalci Başbakan Netanyahu, erken seçim ve diğer tartışmaların abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılardan sonraya bırakılmasını savunarak koltuğunu korumaya çalışıyor.

Ancak her ne kadar katil Netanyahu koltuğunu bırakmamakta kararlı olduğu görüntüsünü verse de kamuoyu yoklamalarına göre İsrail Başbakanı'na destek yüzde 15'e kadar düştü.

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