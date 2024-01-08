İşgalci İsrail’de kılıçlar kınından çekildi! Ana muhalefet lideri Lapid’den katil Netanyahu’ya salvo

"NETANYAHU ÜLKEYİ YÖNETMEYE UYGUN DEĞİL"

Lapid, İsrail'in yeni bir kabineye ya da yeni bir başbakana ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak "Benny Gantz, Gadi Eisenkot ve Gideon Saar hükümetten ayrılmalı. Bu hükümet savaşı yönetmeye uygun değil. Netanyahu ülkeyi yönetmeye uygun değil." ifadelerini kullandı.

Muhalif lider, partisinin 120 sandalyeli Mecliste 24 milletvekilinin bulunduğunu ve İsrail'de alternatif bir hükümetin kurulması ya da erken seçime gidilmesi gibi seçenekleri desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.