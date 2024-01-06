Meral Akşener’den CHP’ye “DEM” göndermesi: PKK’lılar ile el sıkışanların ellerini bıraktık!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisindeki istifa dalgaları devam ederken CHP'ye ve Ekrem İmamoğlu'na olay göndermelerde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız olarak hareket edeceklerini bildiren Akşener, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM ile kol kola giren CHP’ye yüklendi. İYİ Parti lideri, "Bize bir taraf diyordu ki 'PKK'lılarla el sıkışanların elini sıkıyorsunuz' bilumum elleri bıraktık." şeklinde konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile İYİ Parti arasındaki sürtüşmeyi artıracak yeni bir açıklamada bulundu.
CHP'YE "DEM" VE "PKK" GÖNDERMESİ
Her fırsatta CHP'ye ve Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Meral Akşener dün bomba bir çıkış yaparak CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM ile temasına dikkat çekti.
Bursa Teşkilat Buluşması'na katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlere müstakil olarak gireceklerinin altını çizdi.
"PKK'LILARLA EL SIKIŞANLARIN ELLERİNİ BIRAKTIK"
Akşener "Bize bir taraf diyordu ki 'PKK'lılarla el sıkışanların elini sıkıyorsunuz' bilumum elleri bıraktık. Şimdi dolayısıyla tek başımıza giriyoruz. Kimseyle el sıkışmadan, kimseye kötü bir söz söylemeden, kimseye hakaret etmeden. AK Parti'ye oy veren seçmen de başımızın üstünde, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen de başımızın üstünde." şeklinde konuştu.
Sözlerinin devamında ise Akşener şuları kaydetti:
Biz o iki partiye de diğerlerine de oy verenlerin tamamının oylarına talibiz. Aziz milletim çalmayan çaldırmayan, gencinin ve yaşlısının yanında olan, istihdam yaratan bir belediyecilik anlayışını gördükten sonra da 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirecek cumhurbaşkanının şu hazirunun içinden çıkacağına eminim"
Akşener İYİ Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Selçuk Türkoğlu olduğunu açıkladı.
CHP İLE AKŞENER ARASINDAKİ DERİN KRİZ
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını ve her ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından parti karıştı.
İyi Parti'den ihracı istenen ve sonra istifa eden İbrahim Özkan "Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasi yürttüm. Ankara'da da benzer bir süreç yönetiliyor. Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Yüksel Arslan yürütüyor." diyerek hem kirli pazarlığı hem de Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti'yi karıştıran el olduğunu itiraf etmiş oldu.
MERAL AKŞENER: SAVAŞ OLARAK KABUL EDİYORUM
Gelişmeler üzerine konuşan Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.
Akşener şunları ifade etti:
"Hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış... Benim bilgim yok, teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok, yerel yönetimler başkanının bilgisi yok, neye göre yapılmış? Bir başka soru daha var. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum. İsimlerine kadar, mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Daha ilginci Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar."
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SERT SÖZLER: KORKAKLAR!
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı "Korkaklar" diye hedef alan Akşener yerel seçimlere bir kez daha tek başlarına gireceklerini söyledi.
Akşener şunları söyledi:
"Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım, boynumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil milletin istediğini kabul etmediler. Dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine ahlaki olarak karışmadık. 30 yıllık siyasi hayatımda hiç bunu yapmadım. Kongre yaptılar, üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın. Çünkü biz onların müstemlekesi olmuşuz onların kafalarında, öyle bir dünya yok."
İMAMOĞLU AKŞENER'E SALLADI: BAZI DOSTLAR HADDİNİ AŞIYOR
İBB Başkanı İmamoğlu aynı gün İYİ Parti lideri Akşener'e üstü kapalı yanıt vererek "Haddini aşıyor" göndermesi yaptı.
İmamoğlu,"Şimdi yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz aynı masayı paylaştığımız birlikte iş ürettiğimiz aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik eski dosttan düşman olmaz. Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim Allah'ın bir lütfu, kötü sözleri kulağım hiç duymuyor." dedi.
Yavaş ise, "Korkak" ifadesinin zoruna gittiğini söyleyerek Akşener'i ikili oynamakla eleştirdi. Yavaş, "Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Akşener'in çok söylemleri olmuştu, 'Biz noter değiliz, Altılı Masa karar verecek' diye. Keşke bunu son ana bırakmadan bir şekilde daha önce görüşüp, farklı bir karar alınsaydı daha düzgün olurdu. Belki de o zaman, eğer ille benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi." ifadelerini kullandı.
Yaşanan kavga sonrası İYİ Parti'de istifa furyası devam etti.
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