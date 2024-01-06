Meral Akşener’den CHP’ye “DEM” göndermesi: PKK’lılar ile el sıkışanların ellerini bıraktık!

CHP İLE AKŞENER ARASINDAKİ DERİN KRİZ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını ve her ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından parti karıştı.

İyi Parti'den ihracı istenen ve sonra istifa eden İbrahim Özkan "Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasi yürttüm. Ankara'da da benzer bir süreç yönetiliyor. Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Yüksel Arslan yürütüyor." diyerek hem kirli pazarlığı hem de Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti'yi karıştıran el olduğunu itiraf etmiş oldu.

MERAL AKŞENER: SAVAŞ OLARAK KABUL EDİYORUM

Gelişmeler üzerine konuşan Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.