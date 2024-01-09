CHP yandaşı HALK TV’de ’oylar bölünecek’ telaşı! Kadıköy’den aday olan Fatih Mehmet Maçoğlu’na linç…

AKŞENER'E VE İNCE'YE YAPILANIN BENZERİ YİNE SAHNEDE

Daha önce 3-6 Mart sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve Cumhurbaşkanı aday olmak isteyen Muharrem İnce'ye yansıtılan tavrın bir benzerini Maçoğlu'na uygulandı.

MAÇOĞLU'NA "ADAYLIKTAN VAZGEÇ" BASKISI!

Kadıköy'de CHP'nin oyunu böleceği düşünülen Maçoğlu'nu baskı altına alarak adaylıktan vazgeçirmeye çalışıldı.

ŞİRİN PAYZIN: NEDEN CHP'NİN KALESİNDEN ADAY OLUYORSUNUZ

Şirin Payzın "Ne alakası var Kadıköy'le Maçoğlu'nun ne alaksı var? Neden Tunceli garantiyken orada kalmayıp da CHP'nin kalesi olan ve dengelerin hassas olduğu bir yere giriyorsunuz. Taş yerinde ağırdır. Niye orada kalmıyorsunuz Ya da gidecekseniz neden Hatay'a gitmiyorsunuz" ifadelerini kullandı.