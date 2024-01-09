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CHP yandaşı HALK TV’de 'oylar bölünecek' telaşı! Kadıköy'den aday olan Fatih Mehmet Maçoğlu’na linç…

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Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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CHP yandaşı HALK TV’de ’oylar bölünecek’ telaşı! Kadıköy’den aday olan Fatih Mehmet Maçoğlu’na linç…

CHP’ye yakınlığı ile bilinen yandaş HALK TV’de 31 Mart 2024 yerel seçimleri için yapılan bir yayında demokrasi ayaklar altına alındı. Yandaş gazeteciler komünist başkan" olarak parlattıkları mevcut Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu’nun Kadıköy'den aday olmasını hazmedemediler. CHP’nin oylarının bölüneceği telaşına kapılan Şirin Payzın, Seyhan Avşar ve Barış Terkoğlu Maçoğlu'na canlı yayında baskı uygulayarak Kadıköy adaylığından vazgeçmesi için çaba sarf ettiler. İşte o anlar...

Türkiye'nin kaderini belirleyen Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde Başkan Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın galip gelmesi ardından dağılan yuvarlak masa dara girdi.

CHP, KANDİL'İN AYAĞINA DÜŞTÜ

Yerel seçimde ortak aday konusunda CHP'ye rest çeken İYİ Parti'nin tavrı netleşirken CHP bir kez daha bölücü örgütün siyasi uzantısı DEM'in ağına düştü.

YEREL SEÇİM VE CHP

Tüm bunlar ekseninde Türkiye'de hizmet belediyeciliğinin önce çıkacağı 31 Mart 2024 yerel seçimlerine 3 aydan az bir süre kalırken CHP yandaşı kanallar ve gazeteciler demokratik olmayan bir çabaya büründüler.

YANDAŞ HALK TV'DE MAÇOĞLU'NA LİNÇ!

CHP yandaşlarının daha önce "Komünist Başkan" diyerek övdükleri Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu Kadıköy Belediye Başkan Adayı oldu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV'ye konuk olan Mehmet Fatih Maçoğlu Şirin Payzın, Seyhan Avşar ve Barış Terkoğlu tarafından açık açık lince maruz kaldı.

AKŞENER'E VE İNCE'YE YAPILANIN BENZERİ YİNE SAHNEDE

Daha önce 3-6 Mart sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve Cumhurbaşkanı aday olmak isteyen Muharrem İnce'ye yansıtılan tavrın bir benzerini Maçoğlu'na uygulandı.

MAÇOĞLU'NA "ADAYLIKTAN VAZGEÇ" BASKISI!

Kadıköy'de CHP'nin oyunu böleceği düşünülen Maçoğlu'nu baskı altına alarak adaylıktan vazgeçirmeye çalışıldı.

ŞİRİN PAYZIN: NEDEN CHP'NİN KALESİNDEN ADAY OLUYORSUNUZ

Şirin Payzın "Ne alakası var Kadıköy'le Maçoğlu'nun ne alaksı var? Neden Tunceli garantiyken orada kalmayıp da CHP'nin kalesi olan ve dengelerin hassas olduğu bir yere giriyorsunuz. Taş yerinde ağırdır. Niye orada kalmıyorsunuz Ya da gidecekseniz neden Hatay'a gitmiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

SEYHAN AVŞAR: MUHALEFETİ DEĞİL İKTİDARI ZORLAYIN

Seyhan Avşar ise, "Neden iktidarı değil de muhalefeti zorlamaya çalıştığınız tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

BARIŞ TERKOĞLU: BAŞARISIZSINIZ O YÜZDEN KADIKÖY'DEN ADAY OLDUNUZ

Barış Terkoğlu ise Maçoğlu'na gelen eleştirileri sıraladı. "Tunceli'de borçlar arttı. Belediye binası çürük diye boşaldı yenisinin temeli bile atılamadı. Borçları bitireceğiz dediniz ama borçlar arttı." cümlesini kuran Terkoğlu, "Sizi eleştirenler diyor ki; Zaten Tunceli'den aday olsanız seçilemeyecekti o yüzden Kadıköy'e aday oldu" sözleriyle baskılamaya çalıştı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ

Demokrasi ve özgürlüklerden bahseden sözde gazetecilerin Maçoğlu'na yönelik baskısı sosyal medyada tepkiye yol açtı

Sosyal medya takipçileri "Bu mu gazetecilik" eleştirisini yaparak CHP yandaşlarını topa tuttu.

Kurum’un adaylığı dünya basınında

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