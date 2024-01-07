AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum A Haber’e konuştu

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum adaylığının ilan edilmesinin ardından A Haber'e konuştu.

Kurum, "Heyecanlıyız İstanbul gibi aziz bir şehre aday olup da heyecanlanmamak mümkün olur mu? Heyecanlıyız, gururluyuz inşallah 31 Mart akşamına kadar da yoğun bir şekilde çalışacağız koşturacağız." dedi.