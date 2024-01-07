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AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum A Haber'e konuştu

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Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum A Haber’e konuştu

AK Parti tarafından İBB adayı olarak açıklanan Murat Kurum ilk röportajını A Haber'e verdi. Kurum, "Hep birlikte koşturmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum adaylığının ilan edilmesinin ardından A Haber'e konuştu.

Kurum, "Heyecanlıyız İstanbul gibi aziz bir şehre aday olup da heyecanlanmamak mümkün olur mu? Heyecanlıyız, gururluyuz inşallah 31 Mart akşamına kadar da yoğun bir şekilde çalışacağız koşturacağız." dedi.

Kurum, "İstanbulumuzu hak ettiği noktaya Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muhasır medeniyetler seviyesine getirecek adımları inşallah hep birlikte atacağız. Hep birlikte koşturmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızla gençlerimizle birlikte inşallah İstanbul'un bu mevcut karmaşasını düzensizliğini hep birlikte gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum A Haber’e konuştu MURAT KURUM A HABER'E KONUŞTU

AK Parti İstanbul adayı Kurum’dan ilk mesajlar

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