Türkiye ile Suudi Arabistan arasında hac protokolü imzalandı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hacı adaylarına müjdeyi verdi | İşte 2024’ün hac kontenjanı



Bakan Rabia, Türkiye'nin, 2024 hac dönemi hazırlıklarına erken başlamasından ve bunu başarıyla sürdürmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek Suudi Arabistan'ın gelecek yıllarda hacı ve umreci sayısının artırılması konusunda gayretlerinin olduğunu ve çalışmalara başladıklarını belirtti.