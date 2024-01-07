Türkiye ile Suudi Arabistan arasında hac protokolü imzalandı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hacı adaylarına müjdeyi verdi | İşte 2024’ün hac kontenjanı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile bir araya geldi. 2024 yılı hac protokolünü Cidde'de imzaladı. Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hacı adaylarına müjdeyi verdi. Protokolün hayırlı olmasını dileyerek 2024'te hac kontenjanını açıkladı. Peki 2024 yılı hac kontenjanı kaç kişi? İşte tüm detaylar…
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, beraberindeki heyet ile 2024 hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere Cidde'ye gitti.
Burada Bakan Rabia ile bir araya gelen Erbaş, yaptıkları görüşmede Türk hacı adaylarına sunulan hizmetler ile 2023 hac dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
KONTENJANIN ARTIRILMASI TALEBİ
Erbaş görüşmede, Türkiye nüfusuna göre kotanın güncellenmesi ve kontenjanın artırılması talebinde bulundu.
Bakan Rabia, Türkiye'nin, 2024 hac dönemi hazırlıklarına erken başlamasından ve bunu başarıyla sürdürmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek Suudi Arabistan'ın gelecek yıllarda hacı ve umreci sayısının artırılması konusunda gayretlerinin olduğunu ve çalışmalara başladıklarını belirtti.
2024 YILI HAC KONTENJANI KAÇ KİŞİ?
Erbaş ve Rabia, değerlendirme ve görüşmelerin ardından 2024 yılı hac protokolünü imzaladı. Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, protokolün hayırlı olmasını dileyerek 2024'te hac kontenjanının 83 bin 430 olarak belirlendiğini kaydetti.
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