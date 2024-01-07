08 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Murat Kurum hemen çalışmalara başladı! İstanbul’un ulaşım çilesi masaya yatırıldı

Murat Kurum hemen çalışmalara başladı! İstanbul’un ulaşım çilesi masaya yatırıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2024 23:38
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Murat Kurum oldu. Adaylığının açıklanmasının ardından Kurum, “Sadece İstanbul” ilkesini benimseyerek İstanbullular için çalışmalara başladı. İmamoğlu’nun göreve geldiğinden beri çözüme kavuşturmadığı ulaşıma çare olmak için kolları sıvadı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelen Murat Kurum o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul’un çözüm bekleyen sorunları neler? AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum’un ajandasında ne var? A Haber’de masaya yatırıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hemen çalışmalara başladı! Masada...
Hemen çalışmalara başladı! Masada...
AK Parti bu illeri sarı hale getirebilir
"AK Parti bu illeri sarı hale getirebilir"
Hangi illerin adayları açıklandı?
Hangi illerin adayları açıklandı?
Son anketler ne diyor? Murat Kurum...
Son anketler ne diyor? Murat Kurum...
Bahçeli’den Murat Kurum’a tebrik
Bahçeli'den Murat Kurum’a tebrik
CHP’ye gözdağı verdi
CHP'ye gözdağı verdi
Delegelere oy karşılığı rüşvet
Delegelere oy karşılığı rüşvet
MİT 97 yaşında
MİT 97 yaşında
A Haber’de değerlendirdiler
A Haber'de değerlendirdiler
AK Parti’nin yerel seçim şarkısı belli oldu
AK Parti'nin yerel seçim şarkısı belli oldu
Murat Kurum A Haber’e konuştu
Murat Kurum A Haber'e konuştu
A Haber’de değerlendirdiler
A Haber'de değerlendirdiler
Daha Fazla Video Göster