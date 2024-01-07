Murat Kurum hemen çalışmalara başladı! İstanbul’un ulaşım çilesi masaya yatırıldı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Murat Kurum oldu. Adaylığının açıklanmasının ardından Kurum, “Sadece İstanbul” ilkesini benimseyerek İstanbullular için çalışmalara başladı. İmamoğlu’nun göreve geldiğinden beri çözüme kavuşturmadığı ulaşıma çare olmak için kolları sıvadı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelen Murat Kurum o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul’un çözüm bekleyen sorunları neler? AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum’un ajandasında ne var? A Haber’de masaya yatırıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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