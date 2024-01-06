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Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'tan Ekrem İmamoğlu'na eleştiri: Kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı?

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Giriş Tarihi: 06.01.2024 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
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Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok’tan Ekrem İmamoğlu’na eleştiri: Kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı?

1999 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, 5 yıllık süreçte mega kente vadettiği sözlerini yerine getirmemekle kalmayıp katlanarak büyüyen sorunlarla şehri daha da yaşanmaz hale soktu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha İBB için aday olan İmamoğlu, İstanbul adına “hizmet” değil “siyaset” yapacağının sinyalini bir kez daha verdi. Yaşanan bu süreci Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok “Kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı?” başlıklı köşe yazısında eleştirdi.

İşte Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'un "Kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı?" başlıklı bugünkü o yazısı:

"ADETA 2028 ADAYLIĞINI İLAN ETTİ"

"Ekrem İmamoğlu dün ceketini çıkardı, gömleğinin kollarını sıvadı ve İstanbul belediye başkanı adaylığını açıkladı. Ama 5 yıl önce olduğu gibi yine İstanbul için soyunmadı. "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganlarıyla inleyen salonda adeta 2028 adaylığını ilan etti.

"ÖZGÜR ÖZEL RAZI OLUR MU?"

Toplantıdan önce "Adaylarımızı Ekrem İmamoğlu belirlemiyor" diyen Özgür Özel, söylenildiği gibi emanetçi mi? Genel Başkan seçildiği partiyi ve cumhurbaşkanlığı adaylığını İmamoğlu'na altın tepsi içinde sunup ikinci, üçüncü adamlığa razı olur mu?

"İMAMOĞLU BELEDİYECİLİK DEĞİL SİYASET YAPACAK"

Bu sorular partide çıkacak olası krizlerin habercisi olsa da kesin olan, İmamoğlu seçilirse İstanbul'un bir dönem daha belediye başkansız kalacağı.
Başarırsa, geçen 5 senede kayda değer bir icraatta bulunmadan kentin cebinden yediği gibi, yine 2028 hedefine kilitlenip belediyecilik değil siyaset yapacak. Muhtemelen de İstanbul'a daha az uğrayacak.

Bu seçimde CHP'ye yeni genel başkan ya da cumhurbaşkanı adayını belirlemiyoruz; İstanbul'u ciddiye alacak, belediyeciliği küçümsemeyecek bir başkan seçiyoruz. Akıldan çıkarmamak lazım."

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