CHP aynı tas aynı hamam! Özgür Özel’in “değişim” söylemleri askıda kaldı
Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği ve CHP içindeki 'değişimciler'in adayı olarak girdiği genel başkanlık seçimini kazanan Özgür Özel, partilileri hüsrana sevk etti. Kurultay'da ön seçim sözü veren Özgür Özel, seçimi kazandıktan sonra söylem değişikliğine gitti. Önce ön seçimin "her bölge için doğru bir uygulama olmadığını" savunan Özel, son dönemde birçok belediye başkan adayını ise genel merkezin iradesiyle belirledi. CHP aynı tas aynı hamam serüveni devam ederken birçok noktada ön seçimin "pas" geçilmesi, örgütlerdeki kaosu artırdı.
Kemal Kılıçdaroğlu muhaliflerinin adayı olarak 5 Kasım 2023 tarihindeki kongrede genel başkan seçilen Özgür Özel'in partideki "değişim" vaatlerini boşa çıktı. Özel ile CHP'nin yeniden "Atatürkçü" çizgiye döneceğini inanan partililer ise büyük bir hüsran yaşadı.
CHP'DE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK!
Kurultayda ön seçim sözü verip örgütlerden büyük destek gören Özel, koltuğa oturduktan sonra ise söylem değişikliğine gitti.
Önce ön seçimin "her bölge için doğru bir uygulama olmadığını" savunan Özel, son dönemde birçok belediye başkan adayını ise genel merkezin iradesiyle belirledi.
ÖZEL'İN KILIÇDAROĞLU'DAN BİR FARKI YOK!
Ön seçim konusunda olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun diğer politikalarını da "kopyala-yapıştır" modeliyle benimsemeye devam eden Özel, bu süreçte bir yandan Selahattin Demirtaş'ı 'demokrasi kahramanı' ilan edip selamladı, bir yandan da TSK'ya ağır iftiralar atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu savundu.
Teröre yardım ve yataklık yapan belediyeleri bölgeden temizleyen kayyum uygulamalarından rahatsızlığını tıpkı Kılıçdaroğlu gibi her fırsatta dile getiren Özel, DEM Parti ile de iş birliği yapabilmek için her türlü adımı atmaktan geri durmadı.
Özel ile Kılıçdaroğlu'nun bir diğer ortak noktası da, Osman Kavala'nın 'avukatlığını' yapmak oldu.
'ADALET' MİTİNGİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gitmeye devam eden Özel, son olarak Ankara Anadolu Meydanı'nda, 14 Ocak Pazar günü adalet mitingi düzenlemeye karar verdi. Genel başkanlık koltuğuna oturur oturmaz vatandaşı sokağa davet ederek tepki çeken Özel, miting kararıyla da bir kez daha selefini hatırlattı.
Kılıçdaroğlu da 2017 yılında adalet yürüyüşü başlatmış, 25 günlük yürüyüşün ardından miting düzenlemişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Kanarya sevinecek Aslan üzülecek! Fenerbahçe bonservisinden servet alacak!
- Duyunca çok şaşıracaksınız! 2024'te Dünya bir gün fazla dönecek! Şubat ayının gizli sırrı çıktı
- AK Parti İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Muğla Ula, Yatağan Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Muğla Ortaca, Seydikemer Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Muğla AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Muğla Marmaris, Milas Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Muğla Kavaklıdere, Köyceğiz Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Muğla AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları