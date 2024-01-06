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CHP aynı tas aynı hamam! Özgür Özel’in “değişim” söylemleri askıda kaldı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.01.2024 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
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CHP aynı tas aynı hamam! Özgür Özel’in “değişim” söylemleri askıda kaldı

Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği ve CHP içindeki 'değişimciler'in adayı olarak girdiği genel başkanlık seçimini kazanan Özgür Özel, partilileri hüsrana sevk etti. Kurultay'da ön seçim sözü veren Özgür Özel, seçimi kazandıktan sonra söylem değişikliğine gitti. Önce ön seçimin "her bölge için doğru bir uygulama olmadığını" savunan Özel, son dönemde birçok belediye başkan adayını ise genel merkezin iradesiyle belirledi. CHP aynı tas aynı hamam serüveni devam ederken birçok noktada ön seçimin "pas" geçilmesi, örgütlerdeki kaosu artırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu muhaliflerinin adayı olarak 5 Kasım 2023 tarihindeki kongrede genel başkan seçilen Özgür Özel'in partideki "değişim" vaatlerini boşa çıktı. Özel ile CHP'nin yeniden "Atatürkçü" çizgiye döneceğini inanan partililer ise büyük bir hüsran yaşadı.

CHP'DE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK!

Kurultayda ön seçim sözü verip örgütlerden büyük destek gören Özel, koltuğa oturduktan sonra ise söylem değişikliğine gitti.

Önce ön seçimin "her bölge için doğru bir uygulama olmadığını" savunan Özel, son dönemde birçok belediye başkan adayını ise genel merkezin iradesiyle belirledi.

Ordu, Çanakkale ve Denizli başta olmak üzere birçok noktada ön seçimin "pas" geçilmesi, örgütlerdeki öfkeyi artırdı.

ÖZEL'İN KILIÇDAROĞLU'DAN BİR FARKI YOK!

Ön seçim konusunda olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun diğer politikalarını da "kopyala-yapıştır" modeliyle benimsemeye devam eden Özel, bu süreçte bir yandan Selahattin Demirtaş'ı 'demokrasi kahramanı' ilan edip selamladı, bir yandan da TSK'ya ağır iftiralar atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu savundu.

Teröre yardım ve yataklık yapan belediyeleri bölgeden temizleyen kayyum uygulamalarından rahatsızlığını tıpkı Kılıçdaroğlu gibi her fırsatta dile getiren Özel, DEM Parti ile de iş birliği yapabilmek için her türlü adımı atmaktan geri durmadı.

Özel ile Kılıçdaroğlu'nun bir diğer ortak noktası da, Osman Kavala'nın 'avukatlığını' yapmak oldu.

'ADALET' MİTİNGİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gitmeye devam eden Özel, son olarak Ankara Anadolu Meydanı'nda, 14 Ocak Pazar günü adalet mitingi düzenlemeye karar verdi. Genel başkanlık koltuğuna oturur oturmaz vatandaşı sokağa davet ederek tepki çeken Özel, miting kararıyla da bir kez daha selefini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu da 2017 yılında adalet yürüyüşü başlatmış, 25 günlük yürüyüşün ardından miting düzenlemişti.

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