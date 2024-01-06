CHP aynı tas aynı hamam! Özgür Özel’in “değişim” söylemleri askıda kaldı

ÖZEL'İN KILIÇDAROĞLU'DAN BİR FARKI YOK!

Ön seçim konusunda olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun diğer politikalarını da "kopyala-yapıştır" modeliyle benimsemeye devam eden Özel, bu süreçte bir yandan Selahattin Demirtaş'ı 'demokrasi kahramanı' ilan edip selamladı, bir yandan da TSK'ya ağır iftiralar atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu savundu.

Teröre yardım ve yataklık yapan belediyeleri bölgeden temizleyen kayyum uygulamalarından rahatsızlığını tıpkı Kılıçdaroğlu gibi her fırsatta dile getiren Özel, DEM Parti ile de iş birliği yapabilmek için her türlü adımı atmaktan geri durmadı.