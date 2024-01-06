Katil İsrail’in ruhuna ahlaksızlık işlemiş! İşgalciler Gazze’den 25 milyon dolar çaldı

Açıklamada, "İsrail gazetesi Yediot Ahronot, bu suça daha önce değinerek, Gazze'ye kara harekatının başlamasından itibaren Gazzelilerin mallarının sistematik olarak çalındığına yer verdi. Ayrıca gazete İsrail ordusunun savaşta 5 milyon şekel ele geçirdiğini ve paranın Savunma Bakanlığının mali departmanına aktarıldığını yazdı." denildi.