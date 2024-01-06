Katil İsrail'in ruhuna ahlaksızlık işlemiş! İşgalciler Gazze'den 25 milyon dolar çaldı
Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, Gazze sakinlerinin ifadesine göre, İsrail ordusunun 92 gündür devam eden soykırım savaşı sırasında Gazze'den yaklaşık 90 milyon şekel (24,5 milyon dolar) değerinde para, altın ve değerli eşya çaldığı kaydedildi.
HIRSIZ ORDUSU!
Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, Gazze sakinlerinin ifadesine göre, İsrail ordusunun 92 gündür devam eden soykırım savaşı sırasında Gazze'den yaklaşık 90 milyon şekel (24,5 milyon dolar) değerinde para, altın ve değerli eşya çaldığı kaydedildi.
Açıklamada, hırsızlıkların çeşitli şekillerde gerçekleştiği ifade edilerek, İsrail askerlerinin Salahaddin Caddesinde oluşturduğu kontrol noktasında kuzeyden güneye göç eden Filistinlilerin para ve altın gibi değerli eşyalarını taşıdıkları çantalara el koyduğu belirtildi.
Gazze halkını evlerini terk etmesi için zorlayan İsrail güçlerinin, boşalan evlere girerek soygun yaptığı kaydedilen açıklamada, askerlerin işledikleri bu suça ilişkin hatıra fotoğrafları ve videolar çekerek sosyal medya hesaplarında yayınladıkları bilgisi verildi
Açıklamada, "İsrail gazetesi Yediot Ahronot, bu suça daha önce değinerek, Gazze'ye kara harekatının başlamasından itibaren Gazzelilerin mallarının sistematik olarak çalındığına yer verdi. Ayrıca gazete İsrail ordusunun savaşta 5 milyon şekel ele geçirdiğini ve paranın Savunma Bakanlığının mali departmanına aktarıldığını yazdı." denildi.
İsrail'in "Ynet" haber sitesinin de Gazze Şeridi'nden 5 milyon dolara el konulduğunu doğruladığına işaret edilen açıklamada, haberde ordunun Teknoloji ve Lojistik Bölümündeki Ganimet Birimi'nin ele geçirilen fonlara el koyduğunu aktardığı kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları