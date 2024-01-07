07 Ocak 2024, Pazar
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Meral Akşener’den CHP’ye “DEM” göndermesi: PKK’lılar ile el sıkışanların ellerini bıraktık!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisindeki istifa dalgaları devam ederken CHP'ye ve Ekrem İmamoğlu'na olay göndermelerde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız olarak hareket edeceklerini bildiren Akşener, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM ile kol kola giren CHP’ye yüklendi. İYİ Parti lideri, "Bize bir taraf diyordu ki 'PKK'lılarla el sıkışanların elini sıkıyorsunuz' bilumum elleri bıraktık." şeklinde konuştu.