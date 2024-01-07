07 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Meral Akşener’den CHP’ye “DEM” göndermesi: PKK’lılar ile el sıkışanların ellerini bıraktık!

Meral Akşener’den CHP’ye “DEM” göndermesi: PKK’lılar ile el sıkışanların ellerini bıraktık!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2024 09:10
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisindeki istifa dalgaları devam ederken CHP'ye ve Ekrem İmamoğlu'na olay göndermelerde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız olarak hareket edeceklerini bildiren Akşener, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM ile kol kola giren CHP’ye yüklendi. İYİ Parti lideri, "Bize bir taraf diyordu ki 'PKK'lılarla el sıkışanların elini sıkıyorsunuz' bilumum elleri bıraktık." şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akşener’den CHP’ye: PKK’lılar ile el sıkışanlar...
Akşener'den CHP'ye: PKK’lılar ile el sıkışanlar...
81 ilde Çember operasyonu!
81 ilde Çember operasyonu!
Şiddetli fırtına uyarısı!
Şiddetli fırtına uyarısı!
İmamoğlu-Özel kavgasının perde arkası!
İmamoğlu-Özel kavgasının perde arkası!
Dünya’nın takip ettiği görüşmede neler oldu?
Dünya’nın takip ettiği görüşmede neler oldu?
İşte Irak’taki operasyondan ilk görüntüler...
İşte Irak'taki operasyondan ilk görüntüler...
Irak’ın kuzeyine hava harekatı!
Irak’ın kuzeyine hava harekatı!
Irak’ın kuzeyin hava harekatı!
Irak'ın kuzeyin hava harekatı!
Gazzeli doktorlardan acil önlem çağrısı!
Gazzeli doktorlardan acil önlem çağrısı!
İki terörist eylem arayışındayken yakalandı!
İki terörist eylem arayışındayken yakalandı!
’’Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmeli’’
''Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli''
TİKA Türkiye’nin dostluk elinin dünyaya ulaştırdı
TİKA Türkiye’nin dostluk elinin dünyaya ulaştırdı
Daha Fazla Video Göster