Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na salvo: Parça parça edeceğim
İYİ Parti'de yaşanan yaprak dökümlerinin ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik İYİ Parti'yi karıştırıyor, parti içerisinde operasyon girişiminde bulunuyor söylemleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Akşener ve İmamoğlu arasında yaşanan göndermelere bir yenisi daha eklendi. İmamoğlu'na adeta ateş püsküren Meral Akşener, "Partimize uzanan eller var. Cenabıhak bana nasip edecek. O elleri parça parça edeceğim." ifadelerini kullandı.
Yerel seçimlere giderayak İYİ Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor.
Genel seçim öncesi abla-kardeş açıklamaları yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kılıçlar çekildi.
"SAVAŞ İLANI OLARAK KABUL EDİYORUM"
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, İbrahim Özkan, partisinin İBB Meclisi grubunda son dönemde yaşananlara ilişkin Saraçhane'deki belediye binasında gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Özkan, Ekrem İmamoğlu ile 'arka kapı diplomasisi' yürüttüğünü itiraf etmişti.
Yaşananların ardından çok sert açıklama yapan Akşener, "Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar" demişti.
"HADDİNİ AŞIYOR"
Ekrem İmamoğlu ise kendisine savaş ilan eden Meral Akşener'e sert çıkmıştı. İmamoğlu "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar.
Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyor, bazen haddini aşan cümleler kurabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
"BEN BOYUMU, POSTUMU, KİLOMU ÖLÇTÜRMEYE HAZIRIM"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da 'Teşkilat Buluşması' toplantısında partililerle bir araya geldi.
Yerel seçimlere ittifak yapmadan gireceklerini bir kez daha vurgulayan Akşener, "Herkesi davet ediyorum. Görelim bakalım herkesin boyu postu kaçmış. Ben kişisel olarak boyumu, postumu, kilomu ölçtürmeye hazırım. Bunun sonuçlarının bedeli varsa onu ödemeye de şerefle hazırım. Buyursun bakalım diğerlerinin durumu ne olacak? Onun için Allah doğrunun yanındadır. Allah haklının yanındadır." ifadelerini kullandı.
"O ELLERİ PARÇA PARÇA EDECEĞİM"
İYİ Parti içerisine uzanan eller olduğunu ifade eden Akşener şöyle dedi:
Partimize uzanan eller var. Partimizin içine uzanan eller var. Cenabıhak bana nasip edecek. O elleri parça parça edeceğim. Nasıl kıracağım Allah biliyor. Çünkü biz bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresine karıştığım iddia edildi. Allah şahidimdir tek bir kelime, bir harf bile etmedim. Beni ilgilendirmez, bizi ilgilendirmez. Ayıptır, günahtır. Allah var.
"BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ İSTİFA ETTİRİLDİ"
Böylesine hadi bakalım aleni bir biçimde ilçe başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin istifaya zorlandığı, istifa ettirildiği bir dönemi hiç yaşamadık. İnsanlar geçer gider, öncelikle dürüstlük kalır, ahlak kalır ve siyasi partiler kalır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mehmet Büyükekşi istifa etti mi, edecek mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Süper Kupa maçı iptal mi, ertelendi mi, kaçta oynanacak? Son dakika Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçı oynanacak mı?
- Süper Kupa ödülü ne kadar, kaç TL? 29 Aralık 2023 GS-FB maçını kazanana kaç para verilecek? Şampiyon ve finaliste ödenecek tutarlar...
- Milli Piyango amorti çıktı ne demek, ne anlama geliyor? Amorti ikramiyesi kaç TL, nasıl belirlenir, hangi biletlere çıkar?
- Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı, son durum ne? GS-FB Süper Kupa Final ilk 11'leri belli oldu mu, kadroda kimler var?
- Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zamana ertelendi? Süper Kupa finali hangi tarihte oynanacak?
- Emekliye %10'luk refah payı+3 bin TL seyyanen zam çıktı! Beklenti anketiyle 2024'te SGK-SSK, Bağkur'luya %37.92 enflasyon farkı geldi! %6 ek ödeme dahilinde...
- 400 milyon TL Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2024 yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?
- 2024 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan o numaralar..
- Emekliye 2024 Ocak müjdesi duyuruldu! En düşük maaşa ek 10.000 TL- 12.750 TL ödeme! EYT, SSK, Bağkur, dul ve yetimler...
- ATV CANLI İZLE | GS - FB Süper Kupa Final maçı canlı yayın izle! ATV 29 Aralık yayın akışı
- Milli Piyango bileti ne kadar? Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl alınır? İşte tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları...