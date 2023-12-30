Meral Akşener’den Ekrem İmamoğlu’na salvo: Parça parça edeceğim

"O ELLERİ PARÇA PARÇA EDECEĞİM"

İYİ Parti içerisine uzanan eller olduğunu ifade eden Akşener şöyle dedi:

Partimize uzanan eller var. Partimizin içine uzanan eller var. Cenabıhak bana nasip edecek. O elleri parça parça edeceğim. Nasıl kıracağım Allah biliyor. Çünkü biz bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresine karıştığım iddia edildi. Allah şahidimdir tek bir kelime, bir harf bile etmedim. Beni ilgilendirmez, bizi ilgilendirmez. Ayıptır, günahtır. Allah var.