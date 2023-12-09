Ankaralıların Yavaş çilesi! Havalimanı yanı başında vatandaşa eziyet

Ankaralıların Mansur Yavaş isyanı yerel seçimlere çok az bir süre kala patlama üzere. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde Esenboğa Havalimanı'nın yanı başındaki Muhsin Yazıcıoğlu Köyü sakinlerine birçok destek sözü veren Mansur Yavaş'ın verdiği hiçbir sözü tutmadığı ortaya çıktı. 5 yıldır açıktan akan ve yapılan tüm başvurulara rağmen yapılmayan kanalizasyon mahalleliyi canından bezdirdi.

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