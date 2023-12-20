CHP’li Mansur Yavaş PORTAŞ’ı da batırmış! Sayıştay ortaya çıkardı: Adrese teslim ihaleler ve kötü yönetim...

İY Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "CHP'ye savaş açıyorum" ifadelerinin ardından partiden istifa eden PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan'ın yönettiği ABB iştiraki şirketin zararı dudak uçuklattı. Sayıştay, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi PORTAŞ'ın 2022 yılı net zararını ortaya çıkardı. Denetçinin raporuna göre bu büyük zararın sebebi adrese teslim verilen ihaleler ve şirketin çok kötü yönetimi olduğu anlaşıldı.

PORTAŞ'ın sahte imzalar ve adrese teslim yapılan ihalelerle zarara uğratıldığını ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı iftira atmakla suçlayıp istifa etmesini isteyen İYİ Partili PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan'ın PORTAŞ'ı soktuğu borç batağını Sayıştay raporları da doğruladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sayesinde PORTAŞ'ın başına geçen Özarslan, Akşener'in "CHP'ye savaş açıyorum" ifadelerini ardından istifa kararı alıp gemiyi ilk terk eden isim olması da dikkat çekti.