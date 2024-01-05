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Son dakika | Bakan Yerlikaya detayları duyurdu: Kafes-29 operasyonu

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Giriş Tarihi: 05.01.2024 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
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Son dakika | Bakan Yerlikaya detayları duyurdu: Kafes-29 operasyonu

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen "KAFES-29" operasyonunda 2 bölgesel suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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