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Başkan Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında kritik görüşme

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Giriş Tarihi: 05.01.2024 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
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Başkan Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İstanbul'daki kritik görüşmesi sona erdi. Bakan Fidan ve Blinken'ın, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Vahdettin Köşkü'ndeki bu görüşme sonrası Blinken'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabul etti. Peki görüşmede hangi konular ele alınacak? İşte detaylar...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

ANTONY BLINKEN İSTANBUL'DA

Blinken ve beraberindeki heyeti İstanbul'a getiren uçak, saat 19.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Blinken'ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

ANA GÜNDEM MADDESİ GAZZE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İstanbul'daki kritik görüşmesi sona erdi.

Vahdettin Köşkü'ndeki zirvede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alındı.

Fidan ve Blinken'ın, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü.

NELER ELE ALINDI?

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ

Vahdettin Köşkü'ndeki bu görüşme sonrası Blinken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

BLINKEN'IN 7 EKİM'DEN BU YANA 4. BÖLGE TURU

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.

Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.

A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu ziyarete ilişkin detayları aktarırken şu ifadeleri kullandı:

GÖRÜŞEMELER BUGÜN

Blinken gece saatlerinde Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bugün 12.00'de görüşecek.

İki saat sonrasında ise Başkan Erdoğan Blinken'ı kabul edecek.

Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği ve Gazze'de İsrail'in yaptığı katliam ele alınacak.

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