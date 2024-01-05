05 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2024
ABONE OL
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için etkin ve kararlı şekilde mücadeleye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

PKK’nın 8 katlı mağarası yerle bir!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA