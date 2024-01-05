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Blinken neden geliyor? Dosyasında neler var? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2024 17:57
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor. Erdoğan’ın ABD Dışişleri Bakanı’nı kabulünde neler konuşulacak? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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