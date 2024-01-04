ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yarın Türkiye'ye gelecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Blinken ile görüşecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Blinken ile görüşecek.
BLINKEN'IN ANKARA ZİYARETİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz gün Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya gelmişti. Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'yi ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Blinken'ın seyahati olacak. Benim misafirim olarak Türkiye'ye gelecek. Şu anda planlanan o, bir değişiklik olmazsa misafirimiz olarak geliyor." yanıtını verdi.
Bakan Fidan, Başkan Erdoğan'ın şu anda planlanan bir seyahati olmadığını da sözlerine ekledi.
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